【新冠肺炎】帶病毒糞水洩漏污染環境　致廣州一城中村8人確診

新冠肺炎疫情持續，6月12日上午，廣州市政府新聞辦舉行第125場疫情防控復工復產新聞發布會。廣州市疾病預防控制中心副主任袁俊表示，廣州一城中村發生疫情傳播事件，因排污管道破裂，導致攜帶病毒的糞水污染環境，最終引起4個單位8人感染。

袁俊表示，該城中村疫情傳播事件，最早的病例位於1家2口所居住的兩層樓房的2樓，在後續排查中，在該樓後面的兩棟樓中，又陸續發現了其他3戶人家共6宗病例。

袁俊介紹，隨後市疾控馬上開展了大量的環境采樣，結果顯示涉事3棟樓周邊有十幾處陽性。此後廣州市疾控中心人員經過調查，在首例病例家的2樓廁所檢測到陽性。疾控中心方面指，是攜帶病毒的糞水從該廁所流出，通過破損的管道洩漏到地面。

袁俊說：「調查人員在四家病例家中的鞋底和一個自行車輪胎檢出了核酸陽性，而且病例回到家都不換鞋，說明他們可能通過鞋底把病毒帶到了家里。這下就真相大白了，支持我們後續病例是由環境汙染引起的結論，只有環境污染的地方，才有病例出現。」

廣州市疾控中心呼籲廣州市民不要放鬆警惕，在公共的密閉場合佩戴口罩，勤洗手，保持1米社交距離，減少到人員密集的場合、注意咳嗽禮儀、出現發熱等症狀及時就醫等。