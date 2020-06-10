袁國勇團隊揭湖北返港者4%帶抗體　推算全省220萬曾感染新冠肺炎

新型冠狀病毒肺炎疫情自去年底起率先於湖北省武漢市爆發，其後短短數月內橫掃全球，至今疫情仍未消減。港府3月初先後派出四班包機接載滯留在湖北的469名香港居民，當中1人回港後確診，港府曾引述該數據稱，證明湖北的風險較海外地區更低。 香港大學微生物學系講座教授袁國勇及團隊的最新研究揭示，湖北返港的452人當中，有17名無徵狀人士的血清樣本驗出帶新冠病毒抗體，即他們曾受感染，陽性比率返3.8%。團隊以此推算湖北5,900萬人口當中，可能有高達220萬人曾受感染，對比湖北的確診數字，團隊稱當地或有高達97%曾受感染但從未確診。 團隊亦分析近2,000個香港居民於2018年4月至2020年初抽取的血清樣本，全數人均無新冠病毒抗體，團隊認為結果反映此乃新興的病毒，而有抗體的港人料低至0.05%，在有抗病毒藥物及有效疫苗出現前，團隊建議對入境者的檢疫要求、市民自願戴口罩等措施應繼續實行。研究已於在國際科學期刊《刺針（微生物）》發表。

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17名無病徵湖北返港者驗出抗體

是次研究收集了469名湖北返港者當中452人的血清樣本，以檢測他們體內是否帶有新型冠狀病毒的抗體，有17人拒絕被抽取血清樣本。結果顯示，452人中有17名無病徵的人驗出有抗體，陽性比率約3.8%，當中15人驗出對中和抗體呈陽性，有兩人則僅對酶免疫測試呈陽性。地區分布方面，有16人來自武漢，1人來自荊州。

研究團隊成員、港大微生物學系臨床副教授杜啟泓解釋，中和抗體測試敏感度高，而酶免疫測試存在約1%至2%的假陽性，但將該兩人列為體內有抗體，緣於兩人來自武漢，檢測時湖北當地已有逾6萬人確診，科學角度而言陽性機會較高。即使將兩人剔除，湖北返港者的感染比率亦至少達3.3%。

估算97%湖北患者從未確診

團隊利用湖北返港者的陽性比率再推算，湖北5,900萬人口當中，料有高達220萬人口或曾受感染，再對比湖北3月時的67,802名確診患者數字，估算約有97%於當地曾受感染的患者從未被確診。團隊亦指出，湖北截至3月底死亡人數為3,193人，若按220萬感染人數推算，死亡率約0.16%，是2009年流感大流行死亡率0.017%的九倍。

杜啟泓承認，推算往往存在誤差，但他認為即使有誤差，當地實際的確診宗數一定遠高於公布數字，這亦是一般傳染病的常見情況，如流感的抗體普查，數字上亦與感染確診數字相差甚遠。

杜啟泓稱，傳染病抗體普查的數據，往往較確診數字高。（資料圖片／林若勤攝）

僅0.05%港人有抗體 未有疫苗前或再爆疫

團隊亦分析了1,938個港人於2018年4月至2020年2月期間抽取的血清樣本，樣本全部均不具名，結果顯示有53個樣本在酶免疫測試或中和抗體測試中對其中一測試呈陽性，但無樣本在兩個測試中均呈陽性。

杜啟泓稱，由於香港在今年2月時確診宗數僅得數十宗，比率極低，即使部份樣本在其中一個抗體測試呈陽性，其感染的機率亦極低，故團隊認為上述近二千個樣本均不帶有新冠病毒的抗體，證明2019年本港尚未有新冠病毒的出現，此屬新興病毒。

團隊又估算，香港人的抗體比率料低於0.05%，在未有抗病毒藥物及有效疫苗之前，另一波疫情爆發屬無可避免，建議香港應維持廣泛人口自願戴口罩、關口管制、要求入境人士接受檢疫等安排。

杜啟泓又指，若要放寬現行的關口限制，市民染病的風險必然會增加，若能更早一步以檢測找出帶病毒者，意味各類場合如大型集會中，有病毒的隱形患者則會減少，故放寬限制的同時必須同時增加病毒檢測的數量。