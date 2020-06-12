【中印對峙】雙方密集談判　解放軍崑崙山野外駐訓

中印邊境對峙未解之際，中國官媒披露，隸屬西部戰區、軍部駐地青海西寧的解放軍陸軍第76集團軍合成旅，經鐵路遠程機動至海拔4,200米、位於西藏、新疆交界的崑崙山腹地野外駐訓。

《中國青年報》6月11日報道，至少十數輛99式主戰坦克、步兵戰車參與此次駐訓。參與此次駐訓的是第76集團軍3支重型合成旅之一，裝備有99式主戰坦克、04A步兵戰車、89式122毫米自行榴彈炮、紅箭-10反坦克導彈等先進武器。

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近來，中印部隊在邊境拉達克地區發生多次摩擦，並增援兵力對峙。雙方5月起為解決衝突已舉行多次談判，但仍未有突破。因此，解放軍的上述動態備受外界關注。

據中國官媒《環球時報》報道稱，中國邊防部隊消息人士12日透露，「中印邊防部隊正開展多層次現地會晤會談，推動高層共識落地，把友好互信延伸到一線，把矛盾分歧控制在一線。」該消息人士認為，當前中印邊境局勢總體穩定可控，前不久中印舉行了軍長級會談，雙方的外交軍事溝通密切暢通。

持續對峙後，中印同意以和平方式解決邊境地區拉達克的爭議。（Getty）

6月10日，《印度時報》援引消息人士的話報道稱，為解決邊境紛爭，印度和中國計劃從10日起，在未來10天內舉行多輪會談，參與會談的雙方代表將包括少將級、旅級和營級指揮官。

印媒「今日印度」（India Today）援引消息人士稱，中印兩軍6月11日在對峙點班公湖附近的楚舒勒（Chushul）再舉行會談，未來幾日也會繼續有多個級別的談判，以解決該地第14、15、17號巡邏點的問題。

環時指出，中印兩國邊防部隊正開展多層次現地會晤會談。（資料圖片）

中國外交部發言人華春瑩6月10日也在例行記者會上表示，中印雙方近期通過外交和軍事渠道，就妥善處理中印邊界西段有關事態進行了有效溝通，並取得了積極共識。目前，雙方正按照有關共識，為緩和邊境局勢採取相應行動。

此前，印度外交部以及宣傳媒體也已發表與北京一致口吻的聲明。