新冠肺炎｜北京兩日新增3宗確診　市委書記蔡奇赴現場調度防控

北京兩日內出現3宗新冠肺炎（COVID-19）本土病例，北京市委書記蔡奇和市委副書記、市長陳吉寧在6月12日分赴現場調度防控工作。

北京打破56天無本地報吿新增確診新冠肺炎病例，兩天確診三例。（新華社）

據《北京日報》微信公眾號「識政」消息，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組12日上午召開專題會，通過應急視頻再次調度疫情防控工作，蔡奇和陳吉寧分赴豐台區、西城區進行現場檢查，要求迅速堅決阻斷傳染源，防止疫情擴散蔓延。

前一天（6月11日），北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組第六十六次會議暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制第二十九次會議召開，蔡奇主持會議。他在會議上強調，要從嚴從快開展病例流調溯源，追溯時間要足夠長，密接範圍要足夠準，確保不漏一人。

蔡奇表示，疫情風險隨時隨地存在，常態化防控容不得半點鬆懈。只要一天沒有取得疫情防控的最終勝利，就必須時刻保持戰時狀態，堅決消除疫情反彈的可能。

當天，北京市也迅速成立市級工作專班，開展全面流調、溯源、檢測、排查。對病例活動區域全面開展環境採樣檢測，所在單位、社區等部位嚴格實施封閉式管理。相關接觸人員進行醫學觀察。

北京西城、豐台共新增3例新冠肺炎確診病例。其中豐台新增的2例確診病例均為中國肉類食品綜合研究中心員工，有消息稱其曾到新發地、京深海鮮市場等執行抽檢任務。6月12日起，新發地市場牛羊肉大廳、京深海鮮市場暫時關閉。（中新社）

據悉，6月11日，北京市西城區市確診1例病例。患者是一位52歲的男性，家住北京市西城區月壇街道，於10日下午因間斷發熱到轄區醫院發熱門診就診。目前，患者已轉至地壇醫院，其家庭中的兩名密切接觸者核酸檢測結果為陰性。

12日，北京市豐台區確診2例病例，兩人均為男性，並在同一單位工作，是中國肉類食品綜合研究中心員工。目前，兩例病例均在定點醫院隔離治療，現豐台區正在對患者進一步開展流行病學調查，對患者去過的場所進行人員和環境的採樣和檢測，追根溯源。同時，對其所在小區和單位進行封閉式管理。

值得注意的是，有確診病例曾到北京新發地批發市場、京深海鮮批發市場、順鑫石門批發市場、懷柔區萬星農副市場、平谷區東寺渠農副產品市場、朝陽區松榆東里市場等六大批發市場地執行食品抽檢任務。目前有部分市場整體暫停營業，有部分則關閉交易大廳。