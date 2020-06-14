新冠肺炎｜北京36宗新病例皆涉新發地市場　1人為機場巴士員工

內地新冠肺炎疫情發生反彈，6月12日，北京新增6宗本土確診病例，有病例曾到過豐台區的北京最大農產品交易市場新發地市場。在對市場相關人員進行核酸檢測後，北京市報告昨日（13日）新增36宗本土病例，引發社會憂慮。 而上述36宗病例的詳情亦隨之披露，當中所有人皆與新發地市場有關，其中有27人為該市場個體經營戶，另9人則曾直接或間接暴露於該市場，例如曾到該市場採購，包括1名民航機場巴士員工；有1宗病例未親身前往該市場。

根據北京市衛健委通報，北京報告新增的36宗本土確診病例中，男性15宗，女性21宗；北京戶籍8宗，其他省戶籍28宗；現住豐台區30宗，大興區4宗，房山區1宗，西城區1宗；主動就醫發現11宗，疫情溯源篩查主動發現25宗。

新發地市場周圍道路臨時封閉。（AP）

1人未曾親身前往該市場

確診者中，除了在該市場的27名個體經營戶外，有1人在該市場從事清潔工作。其他確診者則包括曾到該市場採購的4名其他企業在職人士、2名離退休人員和1名無業人士，以及1名未曾親身前往該市場的人士，但其工作的餐廳食材供應商來自該市場。

值得留意是，當中的一名56歲的男患者是北京民航機場巴士公司員工，現住西城區永寧胡同，他本月3日到新發地市場採購，5日即出現乏力、頭痛，12日出現發熱，最高體溫38攝氏度，當日先後就診於宣武醫院、人民醫院和海淀醫院，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

（北京衛健委）