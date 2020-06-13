新冠肺炎｜北京1無症狀感染者在遼寧發現　海淀區有商品市場關閉

北京近期新增多宗本土新型冠狀病毒肺炎確診病例，疫情恐有反彈趨勢。朝陽京旺家園社區一名男子近日在遼寧沈陽出差時，被確診為無症狀感染者，他與豐台區兩名確診患者是同事關係，目前留在沈陽隔離治療。 此外，海澱區玉泉東商品交易市場也檢測出1例新冠肺炎病毒核酸檢測陽性，為無症狀感染者，該市場已暫時休市。

北京市豐台區代區長初軍威在新聞發布會上介紹北京疫情。（中新社）

朝陽崔各莊鄉發布公告周六（13日）發布公告稱，京旺家園五區居民王某某是中國肉類食品綜合研究中心員工，與周五（12日）北京通報的豐台區2例確診病例為同一單位、同一班組員工。王某某於周四（11日）因公乘坐G395列車至瀋陽南站出差，周五下午被瀋陽疾控中心運送至定點醫院做核酸檢測，當晚檢測結果為陽性，被確診為遼寧省新增兩例無症狀感染者之一，目前在瀋陽隔離治療。

公告指，京旺家園社區從即日起實行二級防控管理，將對社區區居民按照「願檢盡檢」的原則，免費進行咽拭子檢測。

此外，北京市市場監督管理局和海澱區衛生健康委員會周六發布公告，指近日在新冠病例密切接觸者排查工作中，發現玉泉東商品交易市場檢測出1例新冠肺炎病毒核酸檢測陽性，為無症狀感染者。決定自2020年6月13日起，玉泉東商品交易市場暫時休市，進行全面的疫情風險排查和環境消殺。市場重啟時間將另行公告。

（綜合報道）