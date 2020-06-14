新冠肺炎｜專家指北京疫情的毒株不像國內流行類型　或涉進口肉類

內地新冠肺炎疫情發生反彈，6月12日，北京新增6宗本土確診病例，有病例曾到過豐台區的北京最大農產品交易市場新發地市場。在對市場相關人員進行核酸檢測後，北京市報告昨日（13日）再新增36宗本土病例，均與新發地市場有關，引發社會憂慮疫情在當地再次大規模爆發。 國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光分析指，北京這次疫情的毒株不像國內流行類型。中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友亦表示，批發市場內被新冠病毒污染的海產品或肉類是源頭的可能性比較大。

北京再現本土疫情。6月13日晚，北京市民在宣武體育場進行核酸採樣。（中新社）

曾光表示，目前北京疫情正在經受一次重要考驗，這次考驗可能是全國疫情相對平靜後最大的一次考驗，如果處理不好，會形成第二波疫情。他又指，基因測序的初步結果顯示，病毒毒株不像是國內流行的類型。目前已經做了兩例樣本檢測，還要繼續擴大檢測，這對判斷疫情走向有很重要的作用。

曾光認為，北京市委市政府的工作值得讚揚，「短時間內工作效率很高，昨晚連夜工作，這種大量排查，複雜的控制是一個很大的社會工程。」對於疫情防控的前景，他也表示樂觀，此次北京對於疫情的處理與武漢初期疫情相比有很大進步。雖然疫情比較複雜，但從第一時刻就進入了戰時狀態，行動有力，能認真聽取專家意見。

進口海產品或肉類是源頭的可能性較大

而對於北京疫情的來源，吳尊友認為有兩個可能性，一是批發市場內被新冠病毒污染的海產品或肉類是源頭。他指出，批發市場很多海產品、牛羊肉等都是外地輸入，包括海外進口。目前全球每天有十幾萬宗新增病例，感染者在處理海產品或牛羊肉等時可能會造成污染。這些產品運到北京的批發市場後，批發市場的人在操作時，手會接觸這些產品，再擦鼻子揉眼睛，就會被感染。一開始症狀輕微，如果沒有意識到，在工作中還可能會造成人傳人。

第二種可能是有其他的傳染來源。新發地批發市場人流量非常大，市場上的人員來自四面八方，出入新發地批發市場的人是傳染源。比如，他可能是一個從其他疫源地過來的人，對新發地批發市場造成了污染，導致了疫情的集聚。

吳尊友認為這兩種可能都存在。但根據北京目前的狀況，第一種情況可能性更大。目前還很難斷定批發市場的傳染源到底是什麼。新發地批發市場人流大，銷售的物品品種太多太複雜，不是在很短時間就能了解清楚。只有把所有人流和物品都查清楚，才有可能展現出全貌。

北京連續兩天出現新增新冠肺炎確診病例，新發地批發市場從切割進口三文魚的案板中檢測到了新冠病毒。6月13日，北京豐台區一家超市內的三文魚已下架。（中新社）

魚類表面可被病毒污染 導致人與人的進一步傳播

對於三文魚會否是病毒載體的疑問，吳尊友指出，野生動物作為病毒載體和進口物品攜帶病毒是兩個不同的概念。野生動物是攜帶病毒，海產品是被污染後表面攜帶病毒。

他表示，正常自然界的魚體內是不會帶冠狀病毒的，但是魚被捕撈之後，由於處理的工人感染了新冠病毒，可能導致魚表面被污染，而污染的海產品被運到中國，中國工人處理過程中受到感染，進而導致人與人的進一步傳播。但這也只是一種推測，需要流行病學調查進一步證實。