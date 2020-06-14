浙江槽罐車爆炸非撞車導致　專家：液化氣洩漏與空氣混合致大爆炸

周六（13日）下午，在浙江溫嶺市溫嶺西高速出口附近，一輛槽罐車發生爆炸，導致周邊部分房屋倒塌。截至周日（14日）上午9時30分，爆炸事故已造成至少19人死亡，172名傷者在醫院收治，現場搜救還在持續進行中。 經初步勘查，爆炸車輛運輸液化氣，在行駛期間發生爆炸，並衝出高速公路。有專家分析指，液化石油氣洩漏之後，揮發成蒸氣，與空氣混合，之後才產生爆炸。

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上海應用技術大學城市建設與安全工程學院安全工程（消防工程）副教授麻庭光接受內媒《澎湃新聞》訪問時表示，從現場影片可以看出，爆炸現場的衝擊波非常強，是化學計量比的外在表現。只有液化石油氣和空氣預混到一定的化學計量比才能發生。也就是說，洩漏的液化氣和空氣處於「最佳」混合狀態，反應非常劇烈。所以，他推斷液化石油氣洩漏之後，揮發成蒸氣，與空氣混合，之後才產生爆炸。

麻庭光進一步解釋說，根據網上公開的影片及官方通報，他認為，爆炸發生前，槽罐車可能是先發生碰撞、翻車等事故，導致槽罐車起火。隨後，液化氣洩漏、揮發、與空氣混合，最後產生了氣相爆炸——大爆炸。

事故現場一片狼藉。（中新社）

麻庭光表示，通常液化石油氣洩漏的過程中，不一定會發生爆炸，因此本次事故的洩漏過程、揮發過程和爆炸過程，還有待深入的調研。

另一方面，早前有報道指事件原因疑似因一輛客車追撞槽罐車，隨後發生爆炸。公安部今日（14日）回應稱，經初步調查，溫嶺發生爆炸的槽罐車在事發時未曾與任何車輛接觸。

救援人員連夜開展搜救工作（點圖放大）：