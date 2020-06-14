浙江槽罐車爆炸仍有5人失聯　17傷者危重其中7人燒傷面積逾9成

周六（13日）下午，在浙江溫嶺市溫嶺西高速出口附近，一輛槽罐車發生爆炸，導致周邊部分房屋倒塌。綜合內媒報道，截至周日（14日）中午左右，爆炸事故已造成19人死亡，172人住院治療，目前仍有5人失聯。 在眾多傷者之中，目前有17名危重病人還未度過危險期，另外24人是重傷。

爆炸事故已造成19人死亡，172人住院治療（點圖放大）：

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內媒報道指，溫嶺市第一人民醫院是事故後收治傷員最多的一家醫院。副院長蔡海軍表示，「我們啟動突發公共衛生事件一級響應，組織本院250多名醫務人員參與搶救，至14日7時收治79名傷員，其中17名是危重病人。」

蔡海軍又指，省、溫州市、台州市和該院60多名醫療專家參與搶救，對危重病人實行「一人一個治療組、一套治療方案」。他表示，傷員中有爆炸傷、燒傷、頭顱外傷、骨折等，年齡最大的94歲；17名危重病人還未度過危險期，其中燒傷面積超過90%的有7人。

現場搜救還在持續進行中（點圖放大）：

此外，浙江省委書記車俊周日一早來到省委省政府值班應急指揮中心，通過視像查看事故現場搶險救援情況，了解現場搜救、傷員救治、遇難者善後和群眾生活安排等情況。車俊向遇難者表示哀悼，向遇難者家屬和受到事故影響的群眾表示慰問，向在現場的上千名消防、公安、武警、醫護、基層幹部和義工表示敬意。

救援人員連夜開展搜救工作（按圖放大）：

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據早前報道，事故導致G15高速溫嶺西收費站的匝道水泥護欄損毀，近匝道的多棟民居、廠房損毀嚴重。據事發地溫嶺市大溪鎮良山村工作人員表示，村內還有些居民樓受影響，輕則玻璃震碎，較嚴重的有牆面坍塌或出現裂紋，部分村民已被安置到酒店臨時居住。

事發時一輛疑似私家車的物體從爆炸中心彈出（按圖放大）：

一輛疑似私家車的物體從爆炸中心彈出，在空中飛過。（影片截圖）

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事故路段因救援需要已封閉，救援工作借助大型照明、供電設備連夜進行，挖掘機清理掉倒塌的樓板，救援人員攜探測儀器進入樓內進行搜救。現場投入挖掘機等大型搶險機械設備30多台，出動救援車輛151輛，救援人員逾2600人。目前，現場救援力量正在輪換，保障24小時不間斷救援。

爆炸發生後現場有人受傷（點圖放大）：

爆炸事故現場有人受傷。（影片截圖）

（綜合報道）