浙江槽罐車爆炸｜6旬婦全身被埋獲救　16歲男在家做功課被砸身亡

周六（13日）下午，在浙江溫嶺市溫嶺西高速出口附近，一輛槽罐車發生爆炸，導致周邊部分房屋倒塌。綜合內媒報道，截至周日（14日）中午左右，爆炸事故已造成19人死亡，172人住院治療，目前仍有5人失聯。 事故發生後，死傷者家屬和救援人員講述死傷情況，其中有全身被埋廢墟的60歲女子幸運獲救，也有16歲青年在家做功課時民房被爆炸物砸中，不幸身亡。

第一名從瓦礫中救出的傷者是一名60歲女子（點圖放大）：

爆炸事故發生後中，第一名從瓦礫中救出的傷者是一名60歲女子。一名救援隊隊員回憶稱，進現場不久就聽到有人呼救，發現傷者全身被埋廢墟。受困女子一直在喊「救命」，救援人員則一直與她保持對話。救援人員先利用木頭做好安全支撐的步驟後，再徒手將瓦礫移離，最後成功將女子拖出。女子獲救時頭部受傷，一直喊「腿很痛」。

一名良山村村民表示，房屋在爆炸中受損，門窗被震碎，而他堂兄弟的孫子不幸罹難，年僅18歲。（影片截圖）

在事故中，高速公路附近的良山村多棟民房受損。一名良山村村民表示，房屋在爆炸中受損，門窗被震碎，晚上需住在賓館裡。而他堂兄弟的孫子在事發時在家，不幸罹難，年僅18歲。該村民描述，「車子飛到後面山邊」，波及堂兄弟的孫子。

一名16歲青年被爆炸物砸中身亡（點圖放大）：

另外，事發時良山村一名16歲青年在家做功課，居住的民房被爆炸物砸中，青年不幸身亡。青年的姑母蔡女士表示，姪兒一家的房子在事故中屬損毀最嚴重的一批，本來平時姪兒父母會帶他出門，但這周六姪兒約同學在家做功課，兩人不幸被砸中。

救援人員連夜開展搜救工作（按圖放大）：

+ 17 + 16 + 15

據早前報道，事故導致G15高速溫嶺西收費站的匝道水泥護欄損毀，近匝道的多棟民居、廠房損毀嚴重。據事發地溫嶺市大溪鎮良山村工作人員表示，村內還有些居民樓受影響，輕則玻璃震碎，較嚴重的有牆面坍塌或出現裂紋，部分村民已被安置到酒店臨時居住。

事發時一輛疑似私家車的物體從爆炸中心彈出（按圖放大）：

一輛疑似私家車的物體從爆炸中心彈出，在空中飛過。（影片截圖）

+ 9 + 8 + 7

事故路段因救援需要已封閉，救援工作借助大型照明、供電設備連夜進行，挖掘機清理掉倒塌的樓板，救援人員攜探測儀器進入樓內進行搜救。現場投入挖掘機等大型搶險機械設備30多台，出動救援車輛151輛，救援人員逾2600人。目前，現場救援力量正在輪換，保障24小時不間斷救援。

爆炸發生後現場有人受傷（點圖放大）：

爆炸事故現場有人受傷。（影片截圖）

（綜合報道）