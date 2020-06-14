【新冠肺炎】北京兩新增確診者4日發病　新發地或早已有病毒傳播

撰文： 最後更新日期： 2020-06-14 16:44

內地新冠肺炎疫情發生反彈，6月12日，北京新增6宗本土確診病例，有病例曾到過豐台區的北京最大農產品交易市場新發地市場。在對市場相關人員進行核酸檢測後，北京市報告昨日（13日）再新增36宗本土病例，均與新發地市場有關，引發社會憂慮疫情在當地再次大規模爆發。 北京市疾病預防控制中心副主任龐星火今日（14日）上午在記者會上介紹昨日新增的36宗病例情況，當中有兩名確診者早在4日已經發病，顯示新發地或早已有病毒傳播。

龐星火通報的病例顯示，確診病例12為一名43歲男性，工作單位為新發地市場，個體經營者，現居於北京豐台區，6月4日已出現頭痛、全身乏力的病徵，但未就診。病例21為27歲女性，同樣是新發地市場的個體經營者，居於北京豐台區，在4日就出現流涕、打噴嚏、乏力、肌肉酸痛等症狀，稍事休息後好轉，沒有就醫。

內媒《第一財經》引述流行病專家表示，從臨床病例的病例史可以看出，最早感染者在4 日已經發病，且具有傳染性，新發地市場傳播已經開始。

此外，有多名病例曾於5月下旬至6月上旬分別到新發地市場採購，包括西城區首宗確診病例，也是在6月3日左右曾到新發地市場採購。報道分析，北京這次疫情的傳播早於6月11日。

為控制疫情，北京要求5月30日以來與新發地市場有密切接觸的人員，要主動向單位報告，並進行核酸檢測。