所羅門群島一省收台灣防疫物資　大陸：停止違反「一中原則」行為

所羅門群島去年中斷與台灣長達36年的外交關係，改與中國大陸建交。所羅門群島馬萊塔省（Malaita Province）日前接受台灣捐贈防疫物資，引發中國大陸發文譴責，要求當地政府避免與台灣接觸。

2019年9月，國務委員兼外交部長王毅與所羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）舉行會談。兩國外長簽署了《中華人民共和國和所羅門群島關於建立外交關係的聯合公報》。（AFP）

馬萊塔省上周接獲台灣捐贈口罩、肥皂、體溫測量設備及白米等防疫、民生物資，省長蘇達尼（Daniel Suidani）還發布聲明表達感謝，說台灣立下良好榜樣。

所羅門群島外交部長馬內萊（Jeremiah Manele）譴責蘇達尼違反「一中政策」。中國大陸駐所羅門群島大使館也發布聲明說：「馬萊塔省領導人士的主張和行為是不合法、不適當且完全錯誤的。這破壞了中國主權和領土的完整性。」大使館又呼籲所羅門群島中央政府和馬萊塔省政府尊重中國主權，「停止做出違反一中原則的不負責言論或行為，避免和台灣有任何形式的官方接觸」。

蘇達尼接受澳洲廣播電台（ABC Radio Australia）採訪時則表示，這批物資是基於人道考量，並無意破壞所羅門群島與中國大陸的雙邊關係。

所羅門群島是少數仍未受到新冠肺炎疫情侵襲的國家，近期境內有出現零星疑似案例，已知的檢測結果都排除感染。但在全球疫情下，防疫封鎖措施已重創國家經濟，也極度缺乏必要的防疫用品。

（中央社）