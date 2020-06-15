【新冠肺炎】內地14日新增49宗確診　北京再新增36宗本土病例

據國家衛健委今日（15日）通報，6月14日0至24時，內地新增新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例49宗，其中，連續多日新增確診的北京市，繼13日新增36宗本土病例後，14日再度新增36宗本土病例。

通報稱，6月14日，31個省份報告新增確診病例49宗，其中境外輸入病例10宗（四川4宗，重慶2宗，陝西2宗，上海1宗，福建1宗），本土病例39宗（北京36宗，河北3宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例1宗，為本土病例（四川1宗）。31個省份報告新增無症狀感染者18宗（境外輸入11宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者112宗（境外輸入62宗）。

另據北京市衛健委通報，6月14日新增報告本地確診病例36宗、無症狀感染者6宗，無新增疑似病例。尚在觀察的無症狀感染者7宗。

北京市教委宣布初中和高中的三年級學生，在中高考前14日居家複習。其他學生亦可自願選擇居家學習。（南方都市報）

豐台區5地已升級為「高風險」

據北京市衛健委消息，截至14日15時，北京1個地方風險等級調整為高風險，另有10地為中風險。其中，北京豐台區花鄉疫情風險等級升級為高風險地區。豐台區太平橋街道、盧溝橋街道升級為中風險地區。大興區高米店街道、西紅門鎮、林校路街道升級為中風險地區。西城區金融街街道升級為中風險地區。13日，北京市豐台區西羅園街道、花鄉地區、西城區月壇街道、房山區長陽鎮疫情風險等級都已升級為中風險地區。

北京中高考生提前14日返家複習

6月14日晚，北京市教委宣布，為有效落實北京市、區疫情防控工作要求，初高三畢業年級在中高考前14日結束學校生活，居家複習。其他已返校復課學生，在家長和學校溝通之後，可自願選擇居家學習。學生可在網上完成本學期學業，要求各學校不同年級返校復課之後，網絡學習和教育資源不中斷。

北京新冠肺炎確診病例連續攀升，多地街道、社區開展核酸檢測。（Getty Images）

一重症患者是新發地海鮮進貨員

從6月11日到6月14日24時，北京共報告新增79宗新冠肺炎確診病例，在目前已通報詳情的510病例中，重症患者僅有1宗，是6月13日上午通報的重症患者50歲男子，工作單位和現住址均為新發地冰鮮海鮮市場，從事司機兼進貨員。6月6日出現發熱、咳嗽等症狀，12日就診北京天壇醫院，核酸檢測為陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為重型。

值得一提是，13日通報的1宗病例是在北京民航機場巴士公司工作，引發輿論擔憂。對此，北京機場巴士公司官方微信14日下午發布聲明，指該病例正在接受隔離治療，自1月26日北京市省際道路客運班線停運以來，該員工一直居家休息，期間未與公司其他人員及任何旅客有過接觸。

此外，北京本土病例已現跨省傳播。6月13日，遼寧瀋陽兩名無症狀感染者轉為確診病例，為北京確診病例的密切接觸者。四川等地嚴查有新發地市場來往史和人員接觸史的商客。遼寧大連、山西呂梁、黑龍江大慶、遼寧丹東、黑龍江哈爾濱等地疾控中心發出提醒：如非必要，市民近期不要前往北京。