【新冠肺炎】北京再新增8宗確診累計51例　均與新發地市場有關聯

北京新冠肺炎疫情發生反彈，確診人數持續增加。在今天（14日）下午北京市召開的第116場疫情防控工作新聞發布會上，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火介紹，6月14日0時至7時，北京新增新冠肺炎確診病例8例，與新發地市場有關聯，其中1例確診病例信息正在流調中。截止目前，北京累計新增51宗本土病例，均與新發地市場有關。

6月13日，北京新發地批發市場暫時休市，警方對周邊進行交通管控。（中新社）

今天下午通報的8宗新增確診病例中，3人在北京新發地市場工作。病例4是一位47歲女性，工作單位為中國太平洋保險股份有限公司。她6月3日曾到新發地市場採購。

病例5是一名57歲男性，工作單位為海澱玉泉東市場海鮮市場。玉泉東市場海鮮市場昨天已有一名女員工確診。其丈夫曾多次去過新發地海鮮市場。

病例6是一名37歲男性，工作單位為北京紅花大海碗餐飲管理有限責任公司。他4日前往新發地市場購物。病例7是一名35歲女性，為病例6的同事。

6月13日晚，北京市民在宣武體育場進行核酸採樣。（中新社）

北京此前對新發地批發市場內人員和周邊小區居民，全部進行核酸檢測，並實施醫學觀察措施。共採集人員樣本8186件，截至目前，5803份咽拭子樣本已完成檢測，均為陰性。擬對周邊小區4.6萬名居民全部進行核酸檢測，共設置核酸檢測站點24個，目前全區已檢測10881人。