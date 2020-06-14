【新冠肺炎】專家：北京不會成為第二個武漢　沒必要全民核酸檢測

內地新冠肺炎疫情發生反彈，6月12日，北京新增6宗本土確診病例，有病例曾到過豐台區的北京最大農產品交易市場新發地市場。在對市場相關人員進行核酸檢測後，北京市報告昨日（13日）再新增36宗本土病例，均與新發地市場有關，引發社會憂慮疫情在當地再次大規模爆發。 針對北京再次爆發疫情，國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，北京不會成為第二個武漢，亦沒必要進行全民核酸檢測。

曾光表示，「第二波疫情」到現在為止沒有定量的概念，只是定性的概念，其到來跟防控有很大的關係，像未來確診人數增高幾天，然後被控制住，這是「頓挫型」的第二波疫情，這種可能性很大。而且北京不會成為第二個武漢，病毒傳播全國很多城市，甚至需要封城。

曾光指，北京不會成為第二個武漢，病毒傳播全國很多城市，甚至需要封城。（中新社）

他又指，沒必要進行全民核酸檢測，但需進一步擴大排查範圍，例如新發地社區直營店以及其他相關聯的小區、飯店、食堂等場所，都要開展人員、環境、食品等檢測。

北京多個地區疫情等級升為「中風險」，豐台區花鄉更升至「高風險」，曾光對此表示，提高等級並不奇怪，此前北京防控降到三級，像外賣、快遞、出租車都可以自由出入小區不進行體溫測量，但現在北京已經按二級防控在管理，這也是對老百姓的一種負責任。

兩名在新發地市場的個體經營者，早在4日已發病。（中新社）

籲北京居民暫不要生吃三文魚

對於三文魚的砧板上驗出病毒，曾光呼籲，現居住在北京的人暫時不要生吃三文魚。他指出，相較牛羊肉等需要烹調熟之後才能吃，三文魚本身比較特殊，往往生吃。目前暫時不知道病毒的來源，不知道是「人感染了三文魚，還是三文魚感染病毒在前」，在這些問題沒弄清楚前，建議大家不要生吃三文魚，要等檢測結果出來。