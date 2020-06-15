【新冠肺炎】遼寧四川河北現北京關聯病例　河北保定進入戰時狀態

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情遭遇反彈，從6月11日到6月14日24時，北京共報告新增79宗本土確診病例，且發生跨省傳播。 綜合各地衛健委消息，截至6月14日24時，遼寧、河北、四川3省出現北京確診關聯病例。其中，河北的4名感染者來自同一家族，曾在新發地市場經商。 對於北京本土疫情跨省傳播，內地不少地方已作出應對措施，其中，河北保定已宣布進入戰時狀態，遼寧大連、山西呂梁、黑龍江大慶等地政府亦呼籲市民非必要勿前往北京。

新發地市場周圍道路臨時封閉。（AP）

遼寧衛健委通報指，6月13日0至24時，遼寧省新增2宗確診病例，均為12日瀋陽市報告的無症狀感染者轉歸確診病例，是北京市12日確診病例的密切接觸者，其中1宗屬普通型病例、1宗屬輕型病例。

四川衛健委則通報指出，6月14日0至24時，四川新增疑似病例1宗，6月9日從北京乘機抵蓉後乘私家車抵達雅安市石棉縣，其丈夫是6月13日北京確診病例。

另據河北衛健委消息，6月14日0至24時，河北省新增報告確診病例3宗，是北京市11日新增本地確診病例的密切接觸者；新增無症狀感染者1宗，是北京市11日新增本地確診病例的密切接觸者。

新發地市場附近的長途客運站已經停運。（中新社）

河北4感染者來自同一家族 曾在新發地市場經商

值得一提的是，上述河北新增的其中1宗確診病例53歲劉姓婦人，於6月5日左右曾在北京疫情再次爆發的新發地農產品批發市場進貨，購買帶魚等產品，後搭乘的士返回河北保定市安新縣端村鎮西堤村，12日接受隔離。

而河北新增的另外兩名確診病例，則是劉婦的女婿和外孫女，新增的1名無症狀感染者是劉婦的女兒。後3人自5月14日起赴京，其中劉婦女婿王某至6月8日為止都在北京新發地市場水產攤位經商，王某的妻女則一直住在屋苑，妻子偶爾在屋苑附近超市購物，並到婦產科複診及外出就餐；女兒則於10日一度到幼兒園。3人於12日返回河北接受隔離。

對於北京本土疫情跨省傳播，內地不少地方已作出應對。河北省保定市疫情工作領導小組13日召開會議，強調迅速進入戰時狀態、啟動戰時機制，嚴防疫情在保定擴散。此外，四川等地嚴查有新發地市場來往史和人員接觸史的商客。遼寧大連、山西呂梁、黑龍江大慶、遼寧丹東、黑龍江哈爾濱等地疾控中心則發出提醒，呼籲市民如非必要，近期不要前往北京。

（綜合報道）