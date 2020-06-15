新冠肺炎│北京病毒傳染力或強於武漢　類型不同恐影響疫苗研發

北京近期的新冠肺炎（COVID-19）疫情反覆讓人始料未及，帶來了多個未解之謎。專家指出新發地市場病毒異於中國本土流行的新冠病毒，傳染性強於武漢華南市場，且對疫苗研發也有影響。

6月15日，中國疾控中心主任高福主持召開會議表示，目前，中國疾控中心已完成相關病例樣本病毒全基因組序列測定和分析，初步結論已上報並正在積極開展病毒溯源。

為支持北京市疫情防控技術需要，6月12日，中國疾控中心迅速新增啟動病毒病所南區P3實驗室，擴大檢測能力。6月13日，完成相關病例樣本病毒全基因組序列測定和分析，初步結論已上報並開展病毒溯源。

目前中國國內權威專家基於實驗室檢測結果，初步判斷病毒有可能來自歐洲，甚至美洲。

15日下午，武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋接受媒體採訪時表示，北京新發地4天內確診79個病例，說明北京新發地發現的新冠病毒傳染力有可能強於武漢華南海鮮市場。

他還認為，若病毒是從海外經冷鮮生物類產品輸入，那麼「外防輸入」中所包含的內容就要擴大到對這些產品的海關檢疫上；另外病毒類型不同，對疫苗研發也有影響，楊占秋認為這增加了疫苗研發的難度。

在近兩個月無新增確診病例後，北京於6月11日出現新增本土病例，隨後連續幾天出現新增。

據官方資料顯示，北京新增病例大多與北京豐台區新發地批發市場有關。面對當前嚴峻形勢，北京豐台已經啟動戰時機制，並對新發地批發市場進行封控。

此外，北京本土病例目前已現跨省傳播。6月13日，遼寧瀋陽兩名無症狀感染者轉為確診病例，為北京確診病例的密切接觸者。遼寧大連、山西呂梁、黑龍江大慶、遼寧丹東、黑龍江哈爾濱等地疾控中心發出提醒：如非必要，市民近期不要前往北京。