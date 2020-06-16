「年齡最大女紅軍」王定國逝世　習近平彭麗媛送花圈

中共健在的年齡最大的女紅軍、「延安五老」之一的謝覺哉的夫人王定國於6月9日去世，終年107歲。6月15日，王定國的遺體吿別式在北京八寶山殯儀館舉行。國家主席習近平和夫人彭麗媛向遺體吿別式贈送了花圈。

從網傳圖片看，國家主席習近平和夫人彭麗媛向遺體吿別式送去花圈，輓聯寫有「沉痛悼念王定國同志」。據稱，官方是按照最高規格安排王定國的葬禮。

王定國原名王乙香，1913年2月出生在四川省營山縣的一個佃戶家庭，十多歲時被賣作童養媳，不到三個月便逃出，隨後14歲的王定國參加中共領導的早期革命活動。她於1933年加入中國共產黨，1934年隨紅四方面軍參加長征，一度遭國軍俘虜，不過後來又回到紅軍中。1937年，她和謝覺哉結婚。

中共建政後，王定國曾任最高法黨委辦公室副主任，是第五至七屆全國政協委員，2009年9月獲評為「雙百」人物（為新中國成立作出突出貢獻的英雄模範人物和100位新中國成立以來感動中國人物）之一。

王定國的丈夫謝覺哉1925年加入中國共產黨，是「延安五老」（董必武、林伯渠、徐特立、谢觉哉、吴玉章）之一，中共建政後曾任中央人民政府內務部部長，最高人民法院院長，全國政協副主席等職務，是中華人民共和國司法制度的奠基者之一。