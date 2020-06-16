【新冠肺炎】中國首個新冠滅活疫苗有新進展：接種後安全有效

新冠肺炎（COVID-19）疫情威脅着全球公共衛生，而有效的疫苗是對抗病毒的武器。中國首個新冠滅活疫苗揭盲結果顯示，所有受試者全部產生抗體。

6月16日，國藥集團中國生物武漢生物製品研究所研製的新冠病毒（SARS-CoV-2）滅活疫苗Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗盲態審核暨階段性揭盲會在北京、河南兩地同步舉行。揭盲結果顯示：疫苗接種後安全性好，無一例嚴重不良反應。不同程序、不同劑量接種後，疫苗組接種者均產生高滴度抗體，0,28天程序接種兩劑後中和抗體陽轉率達100%。

4月10日在國藥集團中國生物新冠疫苗生產基地拍攝的新型冠狀病毒滅活疫苗樣品。（新華社）

據悉，此次武漢生物製品研究所的新冠滅活疫苗臨床試驗為隨機、雙盲、安慰劑對照的Ⅰ/Ⅱ期臨床研究。4月12日，該新冠滅活疫苗全球首家獲得臨床試驗批件，Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗在河南省武陟縣同步啟動。

此次研究旨在評價新冠滅活疫苗在18歲至59歲健康受試者中，按照低、中、高劑量和0,14、0,21和0,28不同程序接種後的安全性和免疫原性，重點關注疫苗接種後的細胞免疫變化情況，探索了疫苗接種的免疫程序、免疫劑量、安全性、免疫原性及體內抗體水平的變化趨勢。截至目前共有1,120人已完成2針次接種。

臨床試驗結果顯示，疫苗接種後安全、有效，接種疫苗組受試者均產生高滴度抗體，18歲至59歲組中劑量按照0,14天和0,21天程序接種兩劑後中和抗體陽轉率達97.6%，按照0,28天程序接種兩劑中和抗體陽轉率達100%。

4月11日，工作人員在國藥集團中國生物新冠疫苗生產基地質量檢定部門對新型冠狀病毒滅活疫苗樣品進行雜質檢測。（新華社）

據瞭解，中國共有四款滅活疫苗處於Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗中，分別由國藥集團中國生物武漢生物製品研究所、北京科興中維生物技術有限公司、國藥集團中國生物北京生物製品研究所、中國醫學科學院參與研發。其中，中國生物北京製品研究所研發的滅活疫苗近期公布了動物實驗結果。

此外，6月14日，科興控股生物技術有限公司通過微信公號發文稱，由其子公司北京科興中維生物技術有限公司研發的新冠病毒滅活疫苗Ⅰ/Ⅱ期臨床研究揭盲，初步結果顯示該疫苗具有良好的安全性和免疫原性。

不過，科興生物並未透露研究具體結果，目前該研究也尚未有論文正式發佈。

值得一提的是，北京近期的新冠肺炎疫情反覆讓人始料未及。最新消息顯示，該病毒異於中國本土流行的新冠病毒，傳染性強於武漢華南市場。有專家認為，病毒類型不同，對疫苗研發也有影響，或增加疫苗研發難度。