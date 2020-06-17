港版國安法｜英駐聯合國代表指立法有違中國義務　中方批干預內政

英國常駐聯合國日內瓦辦事處代表布萊斯韋特（Julian Braithwaite）周二（16日）在聯合國人權理事會上，指責中國為「港版國安法」立法有違中國對《中英聯合聲明》的義務。 對此，中國駐日內瓦代表蔣端回應指，堅決反對英國發表錯誤涉港言論，干涉中國內政，敦促英國立即停止干預香港事務、干涉中國內政，立即停止在人權理事會政治操弄。

布萊斯韋特在人權理事會第43次會議議題八《維也納宣言和行動綱領》執行情況一般性辯論環節表示，中方強制為港版國安法立法，與中國在《中英聯合聲明》下應承擔的國際義務有直接衝突；聲明是中英兩國就香港問題共同發表，並在聯合國秘書處登記，敦促中國政府與香港人民、機構和司法機構溝通，確保維持香港的高度自治和自由。

今年5月28日，全國人大表決通過授權人大常委會制定「港版國安法」。（美聯社）

中國駐日內瓦代表蔣端回應指，堅決反對英國濫用議題八，發表錯誤涉港言論，干涉中國內政。國家安全立法屬於國家立法權力，屬於一國主權，不容外部勢力干涉；中國制定港版國安法合理合法，勢在必行；《中英聯合聲明》沒有給英任何干涉中國內政的權力；香港事務純屬中國內政。他表示，中方敦促英國立即停止干預香港事務、干涉中國內政，立即停止在人權理事會進行政治操弄。

蔣端又指，當今世界面臨眾多全球性挑戰，國際社會應堅持多邊主義，共同戰勝挑戰，各方應全面落實《維也納宣言和行動綱領》，以建設性對話與合作處理人權領域分歧，摒棄政治化和雙重標準。

此外，朝鮮代表團副團長龐光格在會上發言支持中國，指某些國家利用香港事務干預中國內政，香港是中國不可分離的一部分，中方可在港行使主權及憲法。

（綜合報道）