【港版國安法】蔡英文晤英國駐台代表　盼共同相挺港人與普世價值

蔡英文及副手賴清德今天（5日）先後和英國在台辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton）會面，蔡英文向唐凱琳表示，台灣和英國是理念相近的夥伴，對於「港版國安法」立法決議的通過，英國正在研議因應作為，台灣也啟動了專案，強調民主、自由、人權是台英共享的價值，期待能與英國共同努力，相挺香港人民，相挺普世價值，為世界做更多貢獻。

蔡英文會見唐凱琳時指出，這幾年在英國在台辦事處大力協助下，台灣和英國在各領域的合作不斷深化，現在面對疫情挑戰，疫苗研發是各國的首要任務之一，台英也已經展開交流，相信台英透過交流，不但可以協助全球對抗疫情，促進雙方的生醫產業發展。

英國在台辦事處代表唐凱琳。（台灣總統府）

蔡英文並提及，台灣與英國是理念相近的夥伴，對於中國全國人大制定「港版國安法」，台灣看到英國外相藍韜文（Dominic Raab）與美國國務卿、加拿大及澳洲外長，共同發表聯合聲明表達關切，英國正在研議因應作為，台灣也啟動了專案，將進一步協助香港人民。蔡英文認為，民主、自由、人權都是台英共享的價值，台灣期待能與英國共同努力，相挺香港人民，相挺普世價值，一起為世界做出更多的貢獻。

而在與蔡英文會見之前，唐凱琳先與賴清德會見，針對「港版國安法」，賴清德對英國採取一貫立場，跟香港人民站在一起，維護人權而深表敬意，他並稱，這幾年台灣跟英國關係的強化有目共睹，不僅雙邊已有次長級的貿易論壇，也有「再生能源圓桌會議」及「能源對話會議」的交流，另外對於智慧城市及農業對話，彼此也都不遺餘力，這些都反應在雙邊的經貿關係上。賴清德期盼未來在彼此努力下，台灣跟英國的關係能更加精進。