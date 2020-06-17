【中印衝突】中國外交部：責任不在中方，望印方嚴格約束一線部隊

中印軍隊6月15日在邊境地區再次發生衝突，印度軍方指有20名印度軍人身亡，而中國沒有公布解放軍具體死傷數字，但官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，解放軍在衝突中亦有傷亡。 中國外交部發言人趙立堅今日（17日）表示，有關事態發生在實際控制線的中方一側，而責任不在中方，中方已向印方提出強烈抗議及嚴正交涉。

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趙立堅指出，近來為緩和兩國邊境地區局勢，中印雙方通過外交和軍事渠道保持密切溝通。6月6日，兩國邊防部隊舉行軍長級會晤，就緩和邊境地區局勢達成重要共識。但令人震驚的是，6月15日，印方部隊嚴重違反雙方共識，越線非法活動，並對中方人員進行挑釁、攻擊，導致雙方邊防部隊發生嚴重肢體衝突，造成人員傷亡。中方已就此向印方提出強烈抗議和嚴正交涉，再次鄭重要求印方切實按照有關共識精神，嚴格約束一線部隊，不得越線活動，不得挑釁滋事，不得採取任何導致邊境局勢復雜化的單方面舉動。

🔻解放軍集結兵力在中印邊境🔻

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他表示，關於中印軍隊在一線的事態，中印雙方正通過外交和軍事渠道就解決有關問題進行密切溝通。當前，中印邊境地區形勢總體是穩定的、可控的。兩國邊防部隊正在現地共同處理有關的具體問題。中印雙方在有關加勒萬河谷問題上通過外交和軍事渠道保持著溝通，此次事態的是非曲直是十分清楚的，有關事情發生在實控線中方一側，責任不在中方。

趙立堅還強調，事態發生後，中印雙方都表示致力於通過對話解決分歧，維護邊境地區的和平與安寧。作為世界上兩個最大的發展中國家和新興經濟體，中印共同利益遠遠大於分歧，雙方要切實按照兩國領導人達成的重要共識，確保中印關系按照符合兩國人民利益和期待的正確方向前行。希望印方同中方相向而行，共同為此做出努力。