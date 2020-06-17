【中印衝突】聯合國與美國關注事件　中印高層保持沉默

中國與印度6月15日爆發致命衝突造成包括至少20名印度士兵在內的多人死傷。但中印高層迄今保持沉默，聯合國與美國則對事件表示關注。

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中印高層迄今未表態

據中國國防部官方網站指，中國西部戰區6月16日發布聲明，指責「印邊防部隊出爾反爾」。西部戰區新聞發言人張水利大校稱「6月15日晚，在中印邊境加勒萬河谷地區，印軍違背承諾，再次越過實控線非法活動，蓄意發動挑釁攻擊，引發雙方激烈肢體衝突，造成人員傷亡。」

中方聲明還稱，「加勒萬河谷地區主權歷來屬我。印邊防部隊出爾反爾，嚴重違反兩國有關邊境問題協定協議，嚴重違反中印軍長級會談共識，嚴重損害兩軍關係和兩國人民感情。我們要求印方嚴格約束一線部隊，立即停止一切侵權挑釁行動，與中方相向而行，回到對話會談解決分歧的正確軌道上來。」但中國國防部尚未對此次中印衝突作出正式回應。

印度政界質疑莫迪為何沉默

印度總理莫迪（Narendra Modi）至今仍未發表任何聲明。主要在野黨印度國民大會黨（國大黨）前黨魁拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）在Twitter上質疑莫迪為何保持沉默，要求莫迪露面。

該帖文稱「總理為什麼沉默？他為什麼躲起來？夠了就是夠了。我們需要知道發生了什麼事。中國怎麼敢殺我們的士兵？他們怎麼敢拿走我們的土地？」

印度政府發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）6月16日在記者會上表示，印中雙方經過有成效的會晤，達成緩和局勢和邊界對峙降級的共識，原本期待雙邊團隊順利執行協議，沒想到中方做法偏離雙方共識。

聯合國敦促中印克制

據美國之音（VOA）16日報道，聯合國發言人則表示「我們對有關印度和中國在邊界實際控制線附近發生暴力和死亡事件的報道感到憂慮，並注意到兩國已採取措施以緩和緊張局勢。」

據《華盛頓郵報》16日報道，美國國務院發言人表示，美國正在「密切關注中印兩國軍隊在實控線沿線的情況。印度和中國都表達了緩和局勢的願望，我們支持和平解決目前的局勢。」《華盛頓郵報》稱，根據美國務院規定，發言人要求匿名。

巴基斯坦批評印方

在巴基斯坦方面，當地外交部長庫雷希（Shah MahmoodQureshi）則呼籲印度政府應該將重點放在解決其國內問題上，而不是「表現得像一個擴張主義國家」，四處引發邊境爭端。庫雷希14日在Twitter發文稱，印度應該認識到相比其鄰國，印度本身的「不足、失敗和法西斯主義」給自己造成了更多的問題。