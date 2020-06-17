中印衝突｜胡錫進：中國不公布解放軍死傷　不想刺激兩國公眾情緒

中印軍隊6月15日在邊境地區再次發生衝突，印度軍方指有20名印度軍人身亡，而中國沒有公布解放軍具體死傷數字，但官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，解放軍在衝突中亦有傷亡。 胡錫進透過社交媒體表示，據他理解，中國不公布解放軍死傷數字，是北京的善意，不想刺激兩國公眾情緒。

有印媒早前報道指，43名中國士兵因在衝突中死亡或嚴重受傷。（網上圖片）

胡錫進在微博發文指，關於中國軍人在加勒萬河谷地區與印軍肢體衝突中的傷亡情況，中國人很關心，印度媒體也很關心，還有印度同行向他私下打聽。但中方為什麼沒有公布數字？據他理解，是中方不想讓兩國民眾對雙方傷亡數字進行對比，從而刺激兩國公眾的情緒。這是北京的善意。

他呼籲網民們相信中國政府和解放軍處理邊界問題的能力。不要聽信任何來自境外對中方傷亡人數的傳言。

🔻解放軍集結兵力在中印邊境🔻

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早前有印度傳媒表示，43名中國士兵因在衝突中死亡或嚴重受傷。但另一印媒「Altnews.in」稱，中國政府並未透露中方的傷亡人數，印度軍隊也沒有公布中方傷亡人數。此外，無論是中方還是印度知名國防記者，都沒有確認解放軍的傷亡人數。

🔻有傳印軍以鐵路運送T-90等型號的主戰坦克到中印邊境一帶🔻