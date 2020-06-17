【北京疫情】北京嚴格進出管控　逾千航班取消　飛機鐵路免費退票

北京新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，當地過去6日已錄得137宗本土病例，甚至有跨省傳播發生。 因應疫情，當局已把突發公共衞生應急響應調升至二級，全市社區進行封閉管理，嚴格進出京管控，交通亦大受影響，北京兩機場今日取消逾千航班，一些省際公交亦宣布停駛。

北京首都與大興兩大機場今日取消的航班數多達1255架次。（中新社）

北京市昨日宣布嚴格進出京管控，境外入京人員全部集中觀察核酸檢測，中高風險街鄉、新發地市場相關人員禁止出京，居民非必要不出京，必須出京者須持核酸證明。

數據顯示，北京首都與大興兩大機場今日取消的航班數多達1255架次；其中已取消615架出港航班，取消率67.14%；取消進港航班640架，取消率68.38%。而在昨天，北京首都機場的進出港航班取消量就已出現明顯上升，當日原計劃執行786個航班，最終取消313個航班，取消量約40%。多條省際機場巴士線路亦暫停運營。

多條省際機場巴士線路亦暫停運營。（中新社）

陸路交通亦受影響。據BBC報道，中國國家鐵路集團表示目前「有一部分從北京出發的列車從6月17日到7月9日停運」，但具體有多少班不清楚。另外，北京一些來往河北的跨省公交線路亦宣布停運。

目前，已有至少包括中國國航、海南航空、南方航空在內的13家航空公司，宣布對近期涉北京航線提供免費改簽退票服務。中國國家鐵路集團也表示，自17日0時起，旅客在車站等各渠道，辦理16日24時前已購的進出北京地區各次列車有效車票退票時，不收取退票手續費。

網傳「北京多條高速公路雙向封閉」是假消息。（微博）

早前網路上傳出「北京多條高速公路雙向封閉」，但對此，北京交通廣播在微博上闢謠，指出網傳公文是人為加工的「假照片」。