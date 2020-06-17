新冠肺炎│北京禁聚集性活動　劉少奇長女劉愛琴遺體吿別儀式取消

據內媒澎湃新聞今天（17日）消息，由於北京疫情出現反彈，升為二級防控，接上級指示，所有聚集性活動一律取消。故原定於今天上午舉行的中共元老劉少奇長女劉愛琴遺體吿別儀式取消。劉愛琴於6月7日在北京逝世，享年93歲。

據劉愛琴親友方面透露，17日上午，在中國人民解放軍第306醫院舉行了劉愛琴女士的遺體捐獻儀式。

6月11日下午，中國人民公安大學官方微信公眾號刊文稱，「劉愛琴的子女遵照老人生前遺願，將老人遺體無償捐獻給北京協和醫學院，用於人類醫學教育研究工作！公大全體師生向劉愛琴同志表示深切悼念！」

資料顯示，劉愛琴是劉少奇與何葆貞的女兒，1927年4月1日生於湖北漢口。

劉愛琴1966年加入中國共產黨，文化大革命中受到衝擊，1979年得以平反。她先後在河北師範大學、北京中國人民警官大學擔任俄語教師、副教授。曾獲中國婦聯授予的「三八紅旗手」稱號以及公安部授予的人民警察一級金盾榮譽獎章。

2015年4月15日，俄羅斯向32位蘇聯衛國戰爭（1941年至1945年）做出貢獻的中國公民頒發「偉大衛國戰爭勝利70周年」紀念獎章。劉少奇長女劉愛琴是其中一員。

劉愛琴生前曾回憶，「我是1938年被接到延安的，次年就去了蘇聯。1949年父親帶考察團秘密訪問蘇聯，才開始真正的父女相處。剛回國那會兒，中國話都不怎麼會說了，適應了好一段時間。父親總讓我多學知識，我在人民大學學了三年後，就去國家計委工作了，面對的都是經濟數據。」

梳理發現，劉愛琴近年來很少露面，最後一次出現在公眾視野是在2016年12月4日，中國十多位紅二代、紅三代在北京某飯店的慈善活動中集體亮相。當時，劉愛琴與周恩來侄女周秉德、陳雲之女陳偉力、楊尚昆之子楊紹明等人出席活動。