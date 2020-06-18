日媒：憂美國打壓造成供應鏈中斷　華為推遲Mate系列手機生產計劃

6月17日，《日經亞洲評論》援引消息人士報導，考慮到美國不斷升級打壓可能造成供應鏈中斷，華為已要求部分供應商推遲其最新款旗艦智慧型手機Mate系列的生產計劃。

據日本《日經亞洲評論》6月17日報道，生產推遲的原因之一是華為正在重新評估其海思麒麟晶片的庫存水平，同時也在忙於驗證聯發科和高通（Qualcomm）提供的其他移動平台，而這可能會導致手機機械部件被重新設計，進而消耗時間。

2019年，南亞東南亞國家商品展上華為展台展出5G摺叠屏手機Mate X。（中新社）

報道指，華為要求供應商暫停生產最新的Mate系列手機的部分零部件，並削減了未來幾個季度的零部件訂單，以評估美方升級出口管制對其智能手機業務的影響。

一般情況下，華為將在下半年度發佈新款Mate系列。而作為全球第二大智能手機廠商，華為通常會為Mate系列加入最高端的處理器設計，使用的晶片也來自旗下的海思半導體設計部門。

但是，美國政府在5月份採取行動希望徹底切斷華為獲取晶片的能力，這也增加了海思供應處理器、數據晶片、AI加速晶片等重要零部件的不確定性，同時迫使華為重新評估其海思晶片的庫存，並尋找Mate系列的替代供應商，以平衡這款智能手機的生產和明年的預期需求。

北京一家華為授權體驗店內，市民在體驗華為手機。（中新社）

報援引兩位熟悉華為智能手機制造計劃的消息人士稱，華為已推遲Mate系列的大規模生產。

「我們現在了解到Mate系列的大規模生產將至少推遲一到兩個月」，其中一位人士表示。他補充稱，這是因為在美國出台新的限制措施後，華為仍在敲定和解決供應鏈問題。

雖然Mate系列生產計劃推遲，但《日經亞洲評論》同時指出，這並不一定代表新款Mate系列手機的發佈也會推遲。因為華為可能會先發布產品，然後在產品準備好之後再發售。

還有其他零部件供應商透露，華為已經要求他們在未來幾個季度減少至多20%的訂單。報道稱，此前華為為了應對美國的打壓行動，已在2020年上半年儲備了大量零部件。