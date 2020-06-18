新冠肺炎｜中非團結抗疫峰會舉行　習近平：疫苗率先惠及非洲國家

中國和非洲聯盟輪值主席國南非、中非合作論壇共同主席國塞內加爾共同發起的中非團結抗疫特別峰會，周三（17日）以視像方式舉行。 中國家主席習近平當日在北京主持峰會，並發表主旨講話。他承諾，中方的新冠疫苗研發完成並投入使用後，願率先惠及非洲國家。此外，中方將在中非合作論壇框架下免除有關非洲國家截至2020年底到期對華無息貸款債務。 世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，峰會對於全球加強團結很重要，並對中國給予非洲的各項抗疫支持表示感謝。

習近平：共同打造中非衛生健康共同體

據悉，本次出席峰會的領導人來自中國、南非、塞內加爾、埃及、剛果（金）、阿爾及利亞、加蓬、肯尼亞、馬里、尼日爾、尼日利亞、盧旺達、津巴布韋、埃塞俄比亞以及非盟委員會。聯合國秘書長古特雷斯、世界衛生組織總幹事譚德塞作為特邀嘉賓與會。峰會發表了《中非團結抗疫特別峰會聯合聲明》。

習近平在會上指出，在全球抗擊新冠肺炎疫情的重要時刻，舉行這次中非特別峰會，共商團結抗疫大計，共敘中非兄弟情誼。他強調，中方珍視中非傳統友誼，無論國際風雲如何變幻，中方加強中非團結合作的決心絕不會動搖。

習近平說，中方將繼續全力支持非方抗疫行動，繼續向非洲國家提供物資援助、派遣醫療專家組、協助非方來華採購抗疫物資，將提前於年內開工建設非洲疾控中心總部，加快中非友好醫院建設和中非對口醫院合作，共同打造中非衛生健康共同體。中方承諾，新冠疫苗研發完成並投入使用後，願率先惠及非洲國家。

習近平：免除部分非洲國家對華無息貸款債務

習近平表示，中方將在中非合作論壇框架下免除有關非洲國家截至2020年底到期對華無息貸款債務，加大對疫情特別重、壓力特別大的非洲國家的支持力度，包括進一步延長緩債期限。此外，中方鼓勵中國有關金融機構參照二十國集團緩債倡議，根據市場原則同非洲國家就商業主權貸款安排進行友好協商。中方將同二十國集團成員一道落實二十國集團緩債倡議，並呼籲二十國集團在落實當前緩債倡議基礎上，進一步延長對包括非洲國家在內的相關國家緩債期限。

他又強調，中方願同非方一道，維護以聯合國為核心的全球治理體系，支持世界衛生組織為全球抗疫作出更大貢獻，反對將疫情政治化、病毒標籤化，反對種族歧視和意識形態偏見，堅定捍衛國際公平正義，願同各位同事在涉及彼此核心利益問題上相互支持。

非洲國家：中國用實際行動樹立表率

外方領導人在會中表示，非方呼籲有關債權國和國際金融機構進一步減緩非洲國家債務，在診療、藥物、疫苗研發等方面加強合作，這方面中國樹立了表率，用實際行動再次證明中國是非洲全天候的好朋友、好夥伴。

譚德塞周三在世衛組織例行記者會上也表示，中非特別峰會這樣的平台對於全球加強團結很重要，感謝中國給予非洲的各項抗疫支持。他指，中國對非洲的支持並不限於衛生領域，考慮到恢復經濟等問題，中國還支持免除部分非洲國家債務。

（新華社）