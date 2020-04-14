【新冠肺炎】美官員批華「仇外」 　中方：試圖挑撥中非關係徒勞

針對美官員發表非洲公民在華遭遇不公平待遇的言論，中國外交部再次進行了回應。

在4月14日的中國外交部例行記者會上，有記者問，美國務院負責非洲事務的助卿納吉（Tibor Nagy）日前發推特稱，來自廣州的視頻和故事令人震驚。中國必須採取措施制止這些針對在中國生活和工作的非洲人的行動。美國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）轉發上述推文並稱這是「可恥的仇外」。

在中國嚴厲執行抗疫政策時，一些非洲人被指在中國遭遇了不公平的待遇。（新華社）

對此，中國外交部發言人趙立堅回應稱，「我昨天已經就這個問題闡明瞭中方的立場和態度。美方借題發揮，試圖藉此挑撥中國同非洲國家的關係，破壞中非傳統友誼，這種做法是徒勞的，也極不道德。」

趙立堅指出，正如非洲使節們13日在同中方溝通時所言，中方抗疫取得積極成果，如果其他國家借鑑中方的做法，就不會出現今天這樣的災難。他們感謝中國抗擊疫情期間照顧在華的非洲公民，並向非洲抗疫施以援手，認為這充分體現了非中友誼深厚，歷經風雨考驗，任何外部勢力，無論出於什麼企圖，採取什麼手段，都無法阻擋非中友好關係發展。

「我想強調，中非友誼在中國和非洲大地深入人心，牢不可破。新冠肺炎疫情暴發後，中非雙方再次團結一致、共克時艱。任何蠱惑和抹黑都不會奏效，任何離間和挑撥都不會得逞。」趙立堅稱。

早前報道，網傳3名在廣州的尼日利亞人被防疫部門從酒店公寓強行帶走隔離、收繳護照，尼國總領事到場交涉，雙方一度爭持：

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關於廣東等地在抗疫過程中出現了對非洲人歧視性做法的輿論，趙立堅在4月13日就強調，中國政府在疫情防控過程中，高度重視保障外國在華人員的生命健康安全，對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法。

中國外長王毅13日與非盟委員會主席法基（Moussa Faki Mahamat）通話談及上述事件時也表示，中國一貫堅持對非友好政策，雙方是風雨同舟的好兄弟和好戰友。中非傳統友誼經歷了歷史和國際風雲考驗，決不會因一時一事而受到影響，更不會被某些勢力的挑撥離間所幹擾。當前形勢下，中國和非洲國家比任何時候都更需要相互信任、相互支持、團結一致、共克時艱。

同日，中國外交部部長助理陳曉東在外交部集體會見部分非洲國家駐華使節時直言，對一些非洲駐華使節反映的廣州等地疫情防控涉及非洲人境況，中方高度重視，廣東方面正在不斷採取改進措施，依照無差別對待原則落實各項健康管理，按照有關防疫流程從即日起陸續解除對除確診患者和密切接觸者（含疑似患者）外的非洲人員的健康管理，並同非洲駐廣州總領館建立有效溝通機制。

陳曉東強調，中國政府對所有在華外國人一視同仁，這是中方的一貫政策和立場。非洲朋友在中國一定會得到公平、公正、友好的對待。