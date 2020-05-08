【中美貿易協議】劉鶴與萊特希澤及姆努欽通話　同意保持溝通協調

中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴5月8日上午應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（ Steven Mnuchin）通話。

雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

這是雙方2020年1月第一階段貿易協議簽署以來的首次會談。根據一月份的協議，劉鶴和萊特希澤應每半年會談一次，電話會議比預計的時間表略有提前。

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彭博社5月7日引述知情人士報道，美中首席貿易談判代表最快下周舉行電話會議，討論雙方第一階段貿易協議的執行情況。

報道指，中國準備向美國展示自己在認真兌現承諾，雖然新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致部份採購目標延誤，如加大保護知識產執法權力度的措施需要每年一度的全國人大會議批准。由於疫情，原定2020年3月召開的人大會議被推遲到5月下旬。

疫情成為美中兩國的爭議話題。有報道指白宮正草擬報復行動，懲罰中國導致疫情擴散，包括實施關稅。

美國總統特朗普（Donald Trump）5月6日表示，一至兩周後報告中國是否正履行第一階段貿易協議規定。外界一直憂慮疫情可能會削弱中美兩國履行貿易協議的能力。