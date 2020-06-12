港人對一國兩制失信心原因　民研：近七成市民歸咎中央

今日是6.12一周年，香港民意研究所今日（12日）公布新一輪調查，指民調發現多數市民對「一國兩制」沒有信心，問受訪者假設這是真正民意，誰應該負上很大責任。在可選多項的情況下，有67%受訪者認為港府或紀律部隊應負上責任，其次是65%受訪者認同應該歸咎中央或中國人，建制派則為44%排在第三。 「我們香港人」計劃名譽總監梁啟智認為，中央及港府最近頻頻出招，逼迫到港人喘不過氣，背後的假設是「一國兩制」運行不暢順是香港人的問題，惟調查反映港人並不認同。梁啟智指，政府若繼續捉錯用神，不正面面對市民要求，只會產生更多矛盾及衝突。

67%認為港府或紀律部隊應負責

民研於本月8日至11日對8,806名市民進行網上調查，發現67%受訪者認為港府或紀律部隊應就市民對「一國兩制」失去信心負上責任。按政治取向分類，民主派支持者中有92%認同應歸咎中央，88%同意港府應負責，認為是建制要負責的則有65%。包括建制派支持者、中間派及無政治立場在內的非民主派受訪者，有57%認為民主派應負責任，49%則認為責任在港府。

民調顯示，即使是非民主派支持者，亦只有15%認為港人對一國兩制失去信心應歸咎國際社會，反映「外國勢力論」無說服力。（翟睿敏攝）

非民主派只有15%認同國際社會要負責

梁啟智分析指，即使非民主派支持者亦只有15%認同國際社會有責任，鼓吹「外國勢力論」 的人應自我檢討此說法無說服力。他又指，多個民調反映社會最大問題是政治問題，政府若無法向市民證明「一國兩制」能解決到香港當前問題，市民只會提出包括港獨在內的其他方法。

民研負責研初選投票系統：保持中立

民研會在泛民的立法會初選中，擔任設計投票系統及及進行民調的角色。民研主席鍾庭耀表示，會以最科學及中立的方法處理，強調民研的工作會獨立進行，保持和平理性的原則。