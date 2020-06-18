外交部：堅決反對維吾爾人權法案　奉勸美國立即「糾正錯誤」

美國總統特朗普早前正式簽署了「2020年維吾爾人權政策法案」，法案允許行政部門制裁壓迫維吾爾族穆斯林的中國官員。 對此，中國外交部6月18日表示，美國此舉粗暴干涉中國內政，中國政府和人民對此表示強烈憤慨和堅決反對。外交部警告美國「糾正錯誤」，否則中國必將堅決反制，「由此產生的一切後果必須完全由美方承擔」。

中國外交部表示，這一所謂法案蓄意詆譭中國新疆的人權狀況，惡毒攻擊中國政府治疆政策，公然踐踏國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。中國政府和人民對此表示強烈憤慨和堅決反對。

外交部表示，涉疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題。外交部發言人指，新疆開展的各項工作有效遏制了暴恐活動多發頻發勢頭，過去3年多來，新疆沒有發生一起暴恐案件，國際社會對中國政府治疆政策普遍予以積極評價。

外交部表示，恐怖主義、極端主義是人類社會的共同敵人，對於各國的反恐、去極端化努力，不應拿不同的尺子來衡量，更不應違背國際道義和人類良知進行蓄意歪曲。美方上述所謂法案罔顧事實、顛倒是非，試圖把新疆的反恐、反分裂和去極端化舉措污名化，在反恐問題上赤裸裸地搞雙重標準，進一步暴露了美方損害中國主權、安全，挑撥中國民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展壯大的險惡用心。

外交部強調，新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉，再次奉勸美方立即糾正錯誤，停止利用上述涉疆法案損害中國利益、干涉中國內政，否則，中方必將堅決反制，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。