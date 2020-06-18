新冠肺炎｜天津五星級酒店廚房員工確診　所有房客員工須隔離檢測

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，其中天津在周三（17日）新增一宗本土確診病例，是近期唯一一宗與北京疫情沒有關聯的本土病例，格外引起關注。 患者是當地一間五星級酒店的廚房員工，該酒店即時暫停營業，已經入住的房客及全體員工都要在酒店內接受隔離，不准退房及離開，並會安排逐一進行病毒檢測。

據天津衛健委通報，22歲的男患者是天津本地人，在希爾頓酒店集團旗下天津康萊德酒店（CONRAD）的西餐廳廚房工作，發病前兩星期沒有外出史，亦沒有疑似病例及確診病例接觸史。天津康萊德酒店西餐廳在上月6日復工復產後，該名患者自5月30日起一直從事洗碗工作，期間偶爾會負責清洗冷凍海鮮食材。

天津的病例與北京疫情沒有關聯。圖為北京新發地市場。（中新社）

通報提到，患者在周三確診新型冠狀病毒肺炎，分型為輕型，被判定的93名密切接觸者已進行隔離醫學觀察，其他密切接觸者正在排查中，同時其工作場所和住所已進行終末消毒。

另據內地傳媒報道，該酒店廚房的食材，包括海鮮等，進貨渠道都與北京當下疫情的「重中之重」新發地農產品批發市場無關。報道又引述業內人士指，國內五星級酒店的餐廳，食材都是從集團統一的供應商處采購，並由供應商定期送貨，酒店的工作人員一般不會親自前往批發市場采購。但業內人士亦坦言，當然會有些大廚會根據個人興趣，逛逛當地的菜市場，以尋找一些新鮮食材。

天津康萊德酒店在回覆傳媒查詢時就未有作進一步說明，僅稱已啟動內部應急預案，會積極配合天津市疾控防疫中心工作人員，對酒店所有場所進行全面徹底的調查、消毒、隔離和後續消毒等工作。

（綜合報道）