新冠肺炎｜內地專家：水生動物感染病毒並通過水產品傳播風險極低

內地新冠肺炎疫情反彈，北京過去一星期累積出現158宗病例。當地的新發地農產品批發市場被驗出切割進口三文魚的砧板上有新型冠狀病毒，一時之間引來社會對三文魚安全問題極大關注，隨後多地紛紛下架三文魚產品，並加強監督檢查水產品交易市場。 不過，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友認為，目前還很難去斷定批發市場的傳染源到底是甚麼，不能因為在切割進口三文魚的砧板上檢測到新冠病毒，就下結論說三文魚攜帶新冠病毒。 中國檢驗檢疫科學研究院動物檢疫研究團隊的相關風險評估也表明，水生動物感染新冠病毒的風險極低。

北京豐台區的一間超市，店內所有三文魚產品已經下架。（中新社）

中國檢科院近日透露，自疫情發生以來，該院動物檢疫研究團隊關注世界各地疫情發展動態，並開展水產品傳帶新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的風險評估工作。評估表明，目前沒有研究證據表明新冠病毒可以感染包括有鰭魚類、甲殼類動物、軟體動物、兩棲動物在內的水生動物。

評估認為，新冠病毒可能污染水產品，尤其是被感染病毒的工人在保護措施不足的情況下對水產品進行捕撈、屠宰、分割等初級加工處理時。有證據表明，低溫高濕的環境有利於病毒長期保存。美國國立衛生研究院（NIH）研究人員使用霧化裝置模擬感染者咳嗽、打噴嚏形成病毒氣溶膠後發現，在相對濕度65%、21-23℃的條件下，新冠病毒可在氣溶膠中存活3小時，在銅表面存活4小時，在硬紙板表面存活24小時，在塑料和不銹鋼表面存活2-3天。

評估同時顯示，在新冠病毒中暴露的交通運輸工具以及加工處理過程中的器械等可在使用過程中污染水產品，感染的操作人員在沒採取有效防護措施的情況下，其唾液、飛沫中的病毒粒子等也可附著在水產品表面；並且由於水產品集貿市場人員流動性強，在進行交易時人員密集，在人員防護水平和環境消毒能力不足的情況下，傳播新冠病毒的風險較高，必須採取嚴格的防護措施，保障食品安全。

北京新發地農產品批發市場被驗出切割進口三文魚的砧板上有新型冠狀病毒，一時之間引來社會對三文魚安全問題極大關注。（資料圖片／中新社）

此前中國疾控中心應急中心副主任、國家衛生健康委專家組專家施國慶也表示，目前還沒有證據來表明三文魚是新冠病毒的宿主或者中間宿主，又稱進入新發地市場前的三文魚，並沒有檢測到有病毒。雖然三文魚被證明與北京今次爆發的疫情沒有直接關係，但當地一眾海鮮水產商戶已受波及，損失慘重。

圖輯｜新發地市場被關閉：

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（綜合報道）