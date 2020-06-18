【中印衝突】中國外交部：形勢總體穩定可控　雙方正通過對話解決

針對中印邊境爭端走向，中國外交部今日（18日）再次回應。

中國外交部發言人趙立堅表示，針對近期中印邊界西段的事件，是非曲直十分清楚，責任不在中方。中方希望印方開展徹底調查，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不再發生。

中國外交部發言人趙立堅。（資料圖片）

趙立堅指出，中國國務委員兼外長王毅昨日在同印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）通電話時，已經詳細闡明中方的嚴正立場。中方已多次聲明事件發生的起因是印方一線部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩的情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈的肢體衝突，造成人員傷亡。

事件發生後，中印雙方通過軍事和外交渠道進行了溝通協調，雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守兩國軍長級會晤達成的共識，儘快使現地局勢降温，維護邊境地區的和平與安寧。

中印邊境衝突造成多名印度士兵死亡。圖為6月17日，印度士兵們站在在拉達克地區與中國軍隊發生邊境衝突中喪生的戰友的靈柩旁。（Reuters）

趙立堅表示，目前中印邊境地區的形勢總體是穩定的、可控的，相信雙方能在兩國領導人重要共識精神的指導下，妥善處理當前事態，共同維護好邊境地區的和平與穩定，推動兩國關係健康穩定發展。他又指，中印雙方正通過軍事和外交渠道對話解決有關現地問題。

他同時強調，中印兩國都是10億級以上人口的新興力量，加快實現自身發展振興是各自肩負的歷史使命。雙方相互尊重、相互支持是正道，符合兩國的長遠利益；相互猜忌、相互摩擦是邪路，違背兩國人民的根本願望。雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，通過中印邊界特別代表會晤機制、邊防部隊會晤機制等既有渠道，就妥處邊境事態加強溝通協調，共同維護邊境地區和平與安寧。

趙立堅又指，雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守雙方軍長級會晤達成的共識，盡快使現地局勢降溫，並根據兩國迄今達成的協議，維護邊境地區的和平與安寧。

印度公布犧牲士兵名單，莫迪默哀（點擊圖輯放大瀏覽）