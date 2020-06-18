【中印衝突】印度擬發動第一波經濟報復　華為恐首當其衝

中印在邊境地帶爆發流血衝突後，印度國內反華情緒被再度點燃，掀起抵制一切中國產品的浪潮，而包括華為和中興在內的中國通信企業或首先成印度打擊目標。

據印度科技媒體ET Telecom6月18日報道，一位高級官員表示，印度政府將禁止中國為任何國有電訊營運商提供電訊設備，也可能禁止私有營運商使用華為和中興的設備。

報道稱，這標誌着印度首次對與中國軍隊在邊境發生的衝突採取經濟報復。

這位官員還稱，印度電訊部門不久還將取消國營企業Bharat Sanchar Nigam Ltd.和Mahanagar Telephone Nigam Ltd.提出的4G電訊設備招標並對其進行修改，以將中國供應商排除在市場之外。官員還透露，印度今後可能也不會允許私營運營商在未來使用中國設備。

報道認為，該命令一旦簽署，將對華為和中興在印度的業務造成沉重打擊，它們將因此無法在印度部署商用5G網絡。

印度《金融快報》則在6月18日的報道中稱，中印對峙在印度國內激起反華情緒，抗議者和印度電訊協會等一些貿易組織呼籲抵制中國產品。

《金融快報》還提到，帶有印度強烈民族情緒的標籤在社交媒體Twitter上已經成為熱門話題。6月17日早些時候，中國手機製造商OPPO取消了其旗艦產品5G智能手機在印度的直播發布，原因是印度各地都有人呼籲抵制中國產品。

據路透社6月17日報道，代表約7,000萬實體零售商的印度全國貿易商聯合會（Confederation of All India Traders）17日表示，其成員將抵制中國進口商品，儘管他們的業務將遭受損失。

路透社認為，中印衝突可能會削弱着眼印度市場的大型中國投資者的信心，這些投資者已經面臨新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間反華情緒升級帶來的壓力。