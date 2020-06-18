【中印衝突】印媒公開20名死亡士兵照片　莫迪默哀

中印軍隊6月15日在拉達克（Ladakh）地區的加勒萬河谷（Galwan Valley）發生衝突後，雙方均有人員傷亡，其中印度方面有至少20人死亡，印度媒體6月18日公開這些士兵的姓名和照片。

印度公布犧牲士兵名單，莫迪默哀（點擊圖輯放大瀏覽）

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《今日印度》網站6月18日公開20名印度死亡士兵的照片，在之前的6月17日，該網站也公開了這些士兵的名字。此外，印度許多地方還為這些士兵舉行紀念活動，並陸續為這些士兵舉辦葬禮。

The body of Col Santosh Babu has reached Telangana for his funeral todayhttps://t.co/SWSUAwxJsl — IndiaToday (@IndiaToday) June 18, 2020

莫迪：印度士兵不會白白犧牲

對於這些犧牲的士兵，印度方面給予了很高的評價。印度總理莫迪（Narendra Modi）6月17日在同政府高級官員召開新冠肺炎（COVID-19）舉行網絡會議時首次就中印邊境對峙導致人員犧牲表態。在講話中，莫迪向那些在加勒萬河谷中為了保衛祖國而犧牲的印軍軍人致敬，並稱他們的犧牲是最高的犧牲。

莫迪向他們的家屬致哀，他稱「今天，整個國家和你們在一起，全國人民同情你們。」他還說，印度士兵不會白白犧牲。「無論出現什麼情況，印度都會堅定地保護國家的每一寸領土和自己的尊嚴。」

莫迪還強調，印度是一個熱愛和平的國家，一直都通過合作以及友好的方式同鄰國密切合作。「每當有意見分歧時，我們總是會努力確保那些分歧不會變為爭端。」莫迪還表示，印度從來不挑釁其他國家，但也不會對國家的完整和主權上妥協。

莫迪為士兵默哀

他還再次強調：「我想要向全國上下保證，我們的士兵不會白白犧牲。印度的完整和主權對我們來說是至高無上的，沒人能夠阻止我們保護它。在這一方面，任何人都不應該有任何懷疑。印度想要和平，但是如果遭遇挑釁，將會給予恰當的回擊。」

他還說：「我們的士兵在戰鬥中犧牲了，這個國家將會為此感到自豪。」講話結束後，莫迪還為犧牲的印度士兵默哀兩分鐘。

不過在這次衝突中，中方也有人員傷亡，甚至可能多過印度。雖然中國官方沒有透露具體的數字，但是中國官媒《環球時報》總編胡錫進6月16日也在社交網絡微博上也證實，據他了解，中方也有人員傷亡。

與此同時，《美國新聞與世界報道》6月16日報道稱，知情人士透露，美國情報機構認為35名中國軍人死亡，其中包括一名高級軍官。印度亞洲通訊社（ANI）也報道稱，雖然很難具體說明中方死傷的確切數字，但是估計人數有可能超過40人。