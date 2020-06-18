解放軍舉行全軍戰略管理集訓　習近平：推動軍隊建設高質量發展

中印兩軍在邊境爆發流血衝突敏感時刻，解放軍近日舉行全軍戰略管理集訓引發關注。由於北京新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未得到控制，該集訓通過電視會議系統舉行。

據新華社6月18日報道，中共中央軍委主席習近平作出重要指示強調，舉辦全軍戰略管理集訓很有意義，要精心組織好。

習近平指出，要堅持目標導向、問題導向、結果導向，着力更新管理理念、提高戰略素養，着力健全完善戰略管理制度機制，着力推進解放軍建設「十三五」規劃落實和「十四五」規劃編制。軍委機關各部門、各大單位要搞好集訓成果學習運用，努力提高戰略管理水平，不斷推動解放軍建設高質量發展。

圖為2019年11月27日，全軍院校長集訓在國防大學開班。（資料圖片）

據悉，中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮、張又俠，中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民等中共軍方高層出席集訓活動。軍委機關各部門、各大單位有關領導等分別在主會場和分會場參訓。

中印雙方軍隊於6月15日在兩國邊境地區爆發激烈肢體衝突，造成印度至少20人死亡，中方傷亡不明（有說傷亡43人，也有說死亡5人，亦有說無傷亡，只是輕傷）。

在此形勢下，西藏軍區亦動作頻頻，曾進行多次聯合演習。西藏軍區6月14日在海拔4,700多米的地域組織步坦協同演練；西藏軍區某合成旅6月13日組織一場電抗分隊女兵強化訓練考核；西藏拉薩警備區某團6月10日組織了一場多課目綜合演練；該軍區某合成旅偵察分隊6月2日進行一場敵後滲透破襲演練。

另外，解放軍西藏軍事指揮部和西藏自治區6月15日在拉薩組織了五支民兵部隊。

《中國國防報》18日報道，西藏軍地6月15日在拉薩警備區民兵訓練基地舉行新質民兵分隊入隊授旗儀式，雪鷹空中巡邏隊、雪鴿極地通信隊、雪狼極限攀登隊、雪狐高山快反隊、雪獒高原抗擊隊五支民兵攜裝亮相，接受授旗檢閲。

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《中國國防報》形容五支民兵隊伍為應急應戰的精鋭力量，民兵支援保障對象由陸軍為主向諸軍兵種覆蓋。

據介紹，中共十九大以來，西藏軍區推進建設轉型，一批當過兵、學歷高、技術精的人才入列民兵方陣，特別是一批優秀企業帶裝入編，推動後備力量保障能力提升。