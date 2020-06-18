西藏新建5支民兵部隊　提升應急應戰能力　負責巡邏和緊急救援

中印兩軍近期在邊境爆發衝突，雙方均有損傷。在此背景下，6月15日，解放軍西藏軍事指揮部和西藏自治區在拉薩組織了5支民兵部隊：雪鷹空中巡邏隊、雪鴿極地通信隊、雪狼極限攀登隊、雪狐高山快反隊、雪獒高原抗擊隊，並為這5支民兵部隊舉行了授旗儀式。 據稱，民兵部隊的職責是巡邏和緊急救援。

+ 8 + 7 + 6

西藏自治區主席齊扎拉說，加強民兵新質力量建設，是貫徹習近平強軍思想的重要舉措，也是鞏固西藏國防后備力量建設的具體行動。

西藏軍區司令員汪海江在講話中表示，民兵新質五隊是應急應戰的精銳力量，是西藏國防后備力量體系的重要組成部分，要牢記使命、勇挑重擔，不斷提高民兵基於打贏戰爭和服務大局的組織動員力、快速反應力和支援保障力。

《中國國防報》報導稱，這次組建的5支民兵部隊，堪稱應急應戰的精銳力量：雪鷹空中巡邏隊開拓航線13條、建設起降點15個，曾參與「雪域雄鷹-2018」軍民融合應急投送演練，剛完成珠峰大本營5200米高海拔驗證飛行任務；雪鴿極地通信隊可進行空中補盲通信，能在8分鐘內架設應急通信基站，並以車載電源24小時不間斷供電實現快速持久搶通；雪狼極限攀登隊具備高海拔攀登、快速攀岩、極限探險等能力，曾完成珠峰奧運火炬傳遞、8600米高海拔救援等險重任務。

這段時間以來，西藏軍區動作頻頻，曾進行多次聯合演習。6月14日，西藏軍區在海拔4,700多米的地域組織步坦協同演練；6月13日，西藏軍區某合成旅組織了一場電抗分隊女兵強化訓練考核；6月10日，西藏拉薩警備區某團組織了一場多課目綜合演練；6月2日，該軍區某合成旅偵察分隊進行一場敵後滲透破襲演練。