【中印衝突】邊境事態緊張　華春瑩發tweet喊話印方勿誤判局勢

針對中印兩軍在邊境爆發激烈衝突導致雙方士兵傷亡事件，中國外交部發言人華春瑩6月18日在推特（Twitter）上進行了表態。

華春瑩在推特發文稱，印度前線部隊打破共識，越過實際控制線，蓄意挑釁和攻擊中國官兵，從而引發激烈的衝突，造成人員傷亡。

同時，她也強調， 印度絕不能誤判當前局勢，也不能低估中國維護領土主權的堅定意願。

華春瑩在Twitter喊話印方勿誤判局勢。（截圖）

事實上，在18日的中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅也就中印衝突回應稱，中方已多次聲明事件發生的起因是印方一線部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，在加勒萬河谷現地局勢已經趨緩的情況下，再次跨越實控線蓄意挑釁，暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈的肢體衝突，造成人員傷亡。

他表示，事件發生後，中印雙方通過軍事和外交渠道進行了溝通協調，雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，共同遵守兩國軍長級會晤達成的共識，儘快使現地局勢降温，維護邊境地區的和平與安寧。

據悉，6月6日，中印兩國邊防部隊舉行軍長級會晤，就緩和邊境地區局勢達成重要共識。但在6月15日，中印兩軍發生嚴重肢體衝突，造成人員傷亡。此次衝突是中印邊境至少45年來首次發生造成死亡的衝突。

6月17日，中國國務委員兼外交部長王毅同印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）通電話時也強調，雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，通過中印邊界特別代表會晤機制、邊防部隊會晤機制等既有渠道，就妥處邊境事態加強溝通協調。但前提是印方要端正態度，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動。在事涉中國領土主權的問題上，別再搞這種耍無賴的小把戲。

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蘇傑生介紹了印方的立場，並表示印方願從兩國關係大局出發，同中方落實好兩國領導人共識，通過對話和平解決邊境地區爭端，緩和邊境地區緊張局勢。

值得一提的是，早在5月初，中印軍隊在拉達克地區已經爆發過一輪衝突，兩邊當時也是都有人員受傷。新一輪衝突可能使得兩軍在邊境的對峙持續時間更長。