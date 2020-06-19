【新冠肺炎】內地昨增32宗確診　28宗本土病例中25宗來自北京

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，據國家衛健委的通報，內地在周四（18日）新增28宗本土確診病例，其中有25宗是來自北京，另外在河北有2宗，遼寧有1宗，均與北京有關聯。

據了解，河北的2宗病例，其中一名患者是新發地市場經營者，另一名患者則是豐台區某餐廳的服務員。至於遼寧的病例，患者是北京病例的密切接觸者。