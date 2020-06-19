【維吾爾人權法案】中國連發四聲明：美涉疆法案是「廢紙一張」

美國總統特朗普早前正式簽署了「2020年維吾爾人權政策法案」，法案允許行政部門制裁壓迫維吾爾族穆斯林的中國官員。 中國方面對此表示強烈反對，全國人大外事委員會、全國政協外事委員會、外交部、新疆維吾爾自治區人大常委會分別發表聲明譴責。新疆維吾爾自治區人大常委會稱，「2020年維吾爾人權政策法案」就是廢紙一張，必將被正義的力量掃進垃圾堆。

外交部發表的聲明指，該法案蓄意詆毀中國新疆的人權狀況，惡毒攻擊中國政府治疆政策，公然踐踏國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。中國政府和人民對此表示強烈憤慨和堅決反對。聲明警告美方，立即糾正錯誤，停止利用上述涉疆法案損害中國利益、干涉中國內政，否則，中方必將堅決反制，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。

美國總統特朗普早前正式簽署了「2020年維吾爾人權政策法案」。（網絡圖片）

全國人大外事委：強烈譴責堅決反對

全國人大外事委員會發表的聲明指出，美方將「2020年維吾爾人權政策法案」簽署成法粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中國全國人大對此予以強烈譴責，表示堅決反對。聲明指敦促美方立即停止對中國內政的干涉，停止嚴重損害中美關係的錯誤做法。

全國政協外事委：粗暴踐踏國際法

全國政協外事委員會則發表聲明指，美方的做法是對中國內政的嚴重干涉，是對國際法和國際關係基本準則的粗暴踐踏，全國政協對此表示強烈憤慨和堅決反對。

新疆軍區某邊防團額敏河邊防連執勤巡邏分隊在巡邏。（解放軍報）

新疆維吾爾自治區人大常委會發表的聲明指出，美國的法案對新疆反恐、去極端化措施和人權狀況肆意污衊、無端指責，嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，嚴重傷害新疆各族人民感情，新疆維吾爾自治區和新疆各族幹部群眾，表示強烈譴責和堅決反對。聲明稱，美國站在了人類道義和良知的對立面，是美國政客令人作嘔的把戲，「2020年維吾爾人權政策法案」就是廢紙一張，必將被正義的力量掃進垃圾堆。

《人民日報》此後也發表題為「美國涉疆法案就是廢紙一張」的文章指，「這個所謂的涉疆法案，通篇充滿了偏見和自以為是，經不起任何推敲，反而暴露出美國政客一貫的霸蠻與豪橫做派，再次證明美國是當今世界的禍亂之源，是全球的麻煩製造者，是世界現行法則的最大破壞者。」

文章強調，涉疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題。美國政客口口聲聲地說人權、論政策，卻對新疆的變化視而不見，反而一再無事生非，大肆攻擊中國政府，干涉中國內政。文章提醒，美國政客應走正道，毋走「黑」道，毋在歧途上越走越遠。