央視推新疆反恐紀錄片：首公開大量畫面　片頭警告「或引起不適」

美國總統特朗普在當地時間6月17日正式簽署「2020年維吾爾人權政策法案」，法案授權行政部門制裁被指侵害新疆維吾爾族人權的中國官員。 繼中國全國人大、全國政協、外交部、新疆人大常委會等密集發聲，反對美國干涉內政後，中央廣播電視總台旗下傳媒「中國環球電視網」（CGTN）亦於周五（19日）播出長達一小時的新疆反恐紀錄片。 紀錄片名為《巍巍天山——中國新疆反恐記憶》，CGTN介紹指是「用我們的鏡頭，記錄下犧牲者、親歷者、倖存者，每個人的經歷都是中國新疆反恐全景的一片」，並稱有大量獨家專訪及首次公開的畫面。紀錄片還特別警告：影片包含大量首次公佈畫面，部分鏡頭可能引起不適，請慎重觀看，紀錄片又指，其所展示的恐怖襲擊鏡頭僅是「新疆暴恐襲擊的極少一部分」，「大量更血腥殘酷鏡頭未在此片展示」。

紀錄片名為《巍巍天山——中國新疆反恐記憶》。（影片截圖）

紀錄片的第一部分是「青山處處」，講述有大量執法人員在反恐過程中犧牲。新疆和田地區公安局副局長木拉提．西日甫江在受訪時稱，和田曾經是暴力恐怖案件多發頻發的區域，他形容當地的暴力恐怖分子是沒有人性，手段非常殘忍，「所以我們必須把他，在最快的時間，最精準的、最狠的手段來把他制服掉，這樣我們可以降低我們的損失、我們可以救治我們一些老百姓。」

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紀錄片有提到2015年在阿克蘇地區，當地一個煤礦被武裝集團襲擊，導致16人死亡，18人受傷。對武裝集團的圍捕持續近兩個月，行動中有6名民警、3名協警殉職，包括時任阿克蘇地區公安局副局長買買提江．托乎尼亞孜。武裝集團唯一投案自首的人吐爾洪透露，買買提江死前極力阻止牧民被殺，「（他說）殺應該殺我，要殺我，牧民不要殺。」

紀錄片亦提到，霍爾果斯是中國重要的陸路口岸，但自從在1968年4月6日發現有大量武器偷運入境後，當地的反恐形勢一下子就變得特別嚴峻。例如在當月19日，伊寧公安局出動展開抓捕任務，結果分隊長龍飛就在行動中被人開槍殺死。兩個月後的另一次針對偷運武器的搜捕行動，又再有兩名民警被殘餘的恐怖分子殺死。

霍爾果斯口岸在1968年4月6日發現有大量武器偷運入境。（影片截圖）

紀錄片的第二部分是「幸存者說」，並以2009年的烏魯木齊「7·5」打砸搶燒殺嚴重暴力犯罪事件作為主要例子，安排多名幸存受訪者講述自身的經歷及事後感受。

專門提供暴恐事件相關諮詢的心理醫生之一夏葉玲醫生指出，經受此種經歷的人「不是說一兩句話，或者經過時間的推移就能忘記的」，「這個創傷對人的影響是比自然災害創傷更難痊癒。」夏葉玲處理過數以百計的幸存者，他們都是在該事件後患上創傷後遺症，當中既有中學生，亦有80歲的長者。喀什市艾提尕爾清真寺伊瑪目麥麥提．居瑪則在受訪時稱，伊斯蘭教提倡團結和平，特別忌諱傷害無辜的生命，犯罪分子借助伊斯蘭教的幌子。

專門提供暴恐事件相關諮詢的心理醫生之一夏葉玲醫生。（影片截圖）

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第三部分是「反恐之戰」，指多年來暴力恐怖活動的危險不斷升級。受訪的拆彈排爆專家尚洪奎指出，暴恐分子的手段愈來愈多，對抗性很強，「九十年代以前爆炸裝置基本上都是制式炸藥和制式雷管，08年開始他（恐怖分子）使用的爆炸裝置的炸藥是自己製的，相當於火藥，靈敏度特別高，穩定性特別差。」尚洪奎直言，暴恐分子不斷有「第一次」，「第一次發現使用遙控裝置，第一次發現自殺式（爆炸襲擊），第一次使用車載裝置衝擊公安機關，所有材料都是就地取材。」

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紀錄片又稱，暴力恐怖活動在新疆的升級分為幾個階段，以1990年巴仁鄉武裝暴亂事件為起點，1977年伊寧市「2.5」事件標誌一段時期內暴恐活動的激增，2009年烏魯木齊「7.5」事件則是死亡人數最多的一次嚴重暴力犯罪事件。紀錄片更稱，暴力恐怖活動並未止步於新疆境內，例如2013年10月28日的北京天安門，以及2014年3月1日在雲南昆明火車站。

新疆公安廳副廳長亞力坤．亞庫甫指暴力恐怖活動的手段從過去到現在更加殘忍。（影片截圖）

在1999年，警方在抓捕「庫來西」集團的行動中，繳獲5000多枚自製手雷。（影片截圖）

新疆公安廳副廳長亞力坤．亞庫甫亦稱，暴力恐怖活動的手段從過去到現在更加殘忍，「從過去的刀槍，後來就發展到車輛輾壓，用汽油炸彈、自殺式的炸彈進行恐怖襲擊。」例如在1999年，警方在抓捕「庫來西」集團的行動中，繳獲5000多枚自製手雷，該集團與「東伊運」恐怖組織有密切聯繫。

亞力坤．亞庫甫指，恐怖分子是從境外網站上學習如何製造武器，同時亦會走私偷運武器入境。至於外界批評打擊手段過於嚴厲，亞力坤．亞庫甫就解釋，此舉是對涉及暴力恐怖、宗教極端、製槍製爆的為首分子、骨幹分子，以及製爆製槍的一些在逃人員依法採取嚴厲打擊。他說，對於這些恐怖分子而言，宗教極端是思想基礎，暴力恐怖是手段，而分裂祖國則是最終目的。

新疆和田的女子特警隊。（影片截圖）

紀錄片並介紹，為增強應對能力，新疆和田建立擁有獨特優勢的女子特警隊。受訪的特警隊成員木合比娜．熱合曼稱，不法分子也有女性，有些時候男民警過去真的會不方便。

第四部分是「向陽重生」，主要介紹新疆的教育。新疆和田地區公安局副局長木拉提．西日甫江稱，一些人年紀輕輕，文化素質低，沒有生活方向、目標，亦沒有具體的工作崗位，「他的明辨是非的能力很低。」紀錄片指出，學校的職責是教授知識，引導少年兒童形成正確的人生觀，故中央政府持續提倡雙語教育，推廣國家通用語言文字，成功為新疆帶來改變。

一名學校校長受訪時亦稱，教育尤其是雙語教育，對新疆的長治久安和社會穩定方面有非常之大的作用，「一些受到極端思想（影響）的家庭，我們反過來一看，很多是他們的知識面非常窄，而且跟外界接觸的幾乎為零。」紀錄片又稱，教育能讓學生選舉自己的道路。

（綜合報道）