【新冠肺炎】今年1071萬人報名高考　中高風險地區考生全程戴口罩

受新冠肺炎疫情影響，今年內地高考延期一個月舉行，考試時間為7月7日至8日。6月19日，教育部召開新聞發布會，介紹了2020年高考防疫及組織實施等工作安排。 據悉，今年高考報名人數1071萬人，全國將設考點7000餘個、考場40萬個，此外，為應對疫情，中高風險地區的考生考試時要全程佩戴口罩。

在發布會上，教育部高校學生司司長王輝介紹，今年高考報名人數1071萬人，比去年增加40萬。今年高考是新冠肺炎疫情發生以來，全國範圍內規模最大的一次有組織的集體性活動。

王輝說，為做好今年高考工作，國家教育統一考試部際聯席會議增補國家衛生健康委為成員單位，教育部與有關部門密切配合，在做好高考防疫和組考準備工作方面研究制定了詳細的工作方案，保障廣大考生和涉考工作人員生命安全和身體健康，保障高考組織平穩順利。

國家衛健委疾控局相關負責人透露，本次高考中，低風險地區的考生進入考場前要佩戴口罩，進入考場就座後，可以自主決定是否佩戴口罩；備用隔離考場和中高風險地區的考生，要全程佩戴口罩。工作人員和監考人員全程佩戴口罩，隔離考場的監考員及工作人員需穿戴工作服、醫用防護口罩和一次性手套等，必要時可穿戴防護服。