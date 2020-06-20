【新冠肺炎】世衛：疫情在美洲地區加速擴散

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在多個地區放緩，但世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）6月19日指，全球18日錄得單日最多的15萬宗確診個案，而且接近一半是來自美洲，因此警告疫情正加速擴散。

譚德塞19日在例行發布會上表示，世界正處於一個新而危險的階段，形容病毒仍然快速散播，其威力依然強勁，大部人受感染風險繼續存在。他呼籲民眾要持續保持社交距離，時刻提高警覺。

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，全球至今有超過852萬人確診、近45.5萬人喪生，譚德塞指出，新增個案除了主要來自美洲地區外，南亞和中東的個案亦大幅增加。

現時全球多個國家和地區陸續放寬抗疫措施，但不少人擔心可能爆發第二波疫情，世衛組織衛生緊急項目執行總監瑞安（Michael Ryan）認為，解封措施須以數據為本，按步就班地謹慎解封，並指出現新的感染群組並不等於爆發第二波疫情。他而稱讚德國、韓國和中國處理疫情的措施。

世衛的傳染病流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）則強調，放寬抗疫措施須與良好的公共衛生措施掛鉤，令在有需要的情況下，可以重新實施。

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