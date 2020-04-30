【方方日記】曾支持太陽花　海南大學退休教師涉「不當言論」被查

圍繞湖北作家方方所出版的日記的爭議仍在發酵。一名支持方方的海南大學退休教師王小妮，日前被曝曾在網上發文支持台灣太陽花學運，在內地網絡引起爭議。 4月30日，海南大學發佈聲明，稱已成立工作組核查該校退休教師王小妮發表「不當言論」的問題。

29日，有網民稱海南大學退休教師王小妮曾於2011年至2014年期間在個人微博多次發表「不當言論」。

網民發布的截圖顯示，王小妮曾在2014年3月轉發過明報總編劉進圖遭襲擊後香港市民遊行的微博，當年4月11日發文聲援台灣太陽花學運，稱「希望你們能繼續帶領國家走出黑暗」；2012年2月27日發文稱「學雷鋒」是荒誕戲劇素材；2011年10月21日前利比亞總統卡扎菲被殺次日發文稱「若毛（毛澤東）活到140多歲，這場追絞戲的主角將不是老卡（卡扎菲）」。

其中，王小妮所轉發的劉進圖遭襲擊後香港市民遊行的圖片，被部分內地網民誤認為是佔中運動圖片。

事件發生後，王小妮已清空個人微博全部內容。而海南大學黨委宣傳部指，已留意此事，並與海南省教育行政部門進行溝通。

這些言論之所以在時隔多年後被曝光，實際上源自有關方方的爭議。早前，與方方有交集的湖北大學教授、博士生導師梁豔萍被曝在微博和微信等平台，發表支持香港反修例運動言論，引起爭議。

4月27日，上海官媒《新民周刊》官微發文「梁豔萍，我們來扒（起底）你了」。此言一出，支持方方的網友稱這是「大字報」，此後，在27日當晚，《新民周刊》官微發文稱「小編已換」。王小妮隨後轉發博文「我想《新民周刊》犯什麼病了，剛剛聲明小編已換」。方方則在轉發王小妮博文時說「真的是《新民周刊》？」「聽說小編已換，改了就好」。

王小妮已清空個人微博全部內容。

此後，有質疑者批評《新民周刊》迎合方方，並開始將矛頭指向方方支持者，進而開始起底王小妮。

公開信息顯示，王小妮是吉林長春人，曾任長春電影製片廠、深圳現代裝飾雜誌社、深圳影業公司工作人員，職業作家，1988年加入中國作家協會。2004年被海南大學聘為教授，著有《我的紙裏包着我的火》、《上課記》等作品。