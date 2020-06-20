北京疫情｜近230萬人完成核酸檢測　全城速遞員及外賣員實施普篩

內地新冠肺炎疫情反彈，自從本月11日北京再度爆發疫情以來，該市已累計新增本土病例205宗。當局加緊進行大規模病毒檢測。截至周六（6月20日）上午，北京全市已有近229.7萬人接受了測試。 據悉，在北京的速遞員、外賣騎手將全部分批進行核酸檢測，預計下周所有從業人員可完成檢測。

6月19日，北京西城區，餐飲業從業者排隊前往北展廣場核酸檢測點進行核酸檢測。（中新社）

在周六的發布會上，北京市委宣傳部副部長徐和建指，當前首都疫情形勢依然嚴峻複雜，防控仍處於緊要關頭，「必須拉響警報，全力以赴，分秒必爭，主動出擊，全市上下緊急動員起來，堅決打贏新發地批發市場疫情防控這場硬仗。」

北京市委組織部副部長張強表示，按照風險等級細化輕重緩急，當局將漸次開展核酸檢測，突出三個重點：重點人群，重點區域，重點領域。優先檢測新發地市場及周邊社區高風險人員，並陸續對餐飲、商超、集貿市場從業人員，36個中高風險街道鄉鎮居民，速遞、外賣行業從業人員進行大規模核酸檢測。

據張強介紹，目前北京市區兩級共設置了採樣場所474個，採樣點位2083個，調集來自59家二、三級醫療衛生機構、28家第三方檢測機構、20家疾控機構的7472名工作人員參與工作。

順豐速遞員北京各區檢測點接受核酸檢測。（順豐供圖）

另據內媒報道，北京的速遞企業、外賣企業近日已陸續安排速遞員、外賣員進行全員核酸檢測。順豐速運表示，速遞員周五（6月19日）晚間分批抵達北京市各區檢測點接受核酸檢測。

而美團同日也在其微信公眾號發布消息稱，對高危地區有過訂單的外賣騎手暫停接單，接受核酸檢測並居家隔離14天。在其應用程式中，用戶將可逐步查看商家、外賣騎手體溫等健康安全信息，查看核酸檢測情況的相關功能正在開發中，預計下周在北京地區全面上線。

（綜合報道）