【北京疫情】新發地市場病毒溯源　中疾控專家：一定不是源於北京

內地新冠肺炎疫情反彈，自6月11日北京新發地批發市場爆發新一輪疫情以來，北京當地已錄得183宗本土確診病例。 有關新發地疫情的病毒溯源，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周五（19日）接受央視新聞採訪時表示，一定是北京以外的人或物把病毒帶到了新發地。

吳尊友強調，北京的防控仍不能鬆懈。（資料圖片／中新社）

「溯源有很大難度」

吳尊友表示，「新發地發生這樣的疫情很蹊蹺。它不是源於北京，一定是北京以外的人或物把病毒帶到了新發地。」他指目前尚不清楚把病毒帶到新發地的人或物到底是甚麼。如果是物品，最有可能是溫度較低、冷凍的物品，病毒存活時間比較長。如果是人最有可能是兩類，一類是在市場工作的人員，5月底、6月初曾經去過流行區，感染新冠病毒後症狀不典型或是無症狀感染者，復工復產後回到市場工作，引起市場污染，造成人和人之間的傳播；一類是來自有輸入病例流行區的人到新發地購物，都有可能污染環境，造成工作人員感染傳播。

吳尊友介紹，最新調查數據顯示，新發地市場感染的人以牛羊肉廳的水產品專櫃相對比較集中，對解謎指明了方向，但現在還不能回答究竟是什麼造成了在這樣一個局部地區污染嚴重、感染人數比較多。他坦言溯源有很大難度，對人員行動軌跡梳理需要一定新技術。

圖輯｜新發地市場被關閉：

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「沒必要全市做大規模篩查」

疫情重災區之一的湖北武漢早前進行全民核酸檢測，吳尊友認為，北京這次疫情及早發現，因此沒有造成更大範圍傳播。其他區雖然有病例，但局限在零星病例，而且也沒有明顯的家族聚集和醫院聚集病例，顯示疫情並未在更大範圍擴散，沒必要對全市幾千萬人做大規模篩查，但需對高風險人群進行大規模檢測。

吳尊友又強調，他前一日所說「北京疫情已經控制住」是基於科學判斷，而非盲目的推論，但北京的防控仍不能鬆懈。如果北京能維持兩周沒有新的診斷病例或檢測陽性病例，就可以判斷不會有當地病例引起的續發病例了。

6月17日，北京新發地市場相關重點區域和重點人群的應檢人員在豐台區方莊體育公園接受新冠肺炎病毒核酸檢測。（中新社）

「新冠肺炎夏季也會流行」

隨著氣溫升高，新冠肺炎疫情再進入夏天後會減弱嗎？吳尊友指，一般來說，呼吸道傳染病在夏季氣溫高時流行會降低，但新冠肺炎的流行給這一傳統認識帶來重大的衝擊，例如印度和一些非洲國家也出現新冠肺炎疫情。

因此他認為，新冠病毒不僅僅在冬季流行，在夏季溫度高的地方也會，但溫度低的地方更容易。

對於新冠疫苗是否有望在今年底前展開大規模接種，吳尊友表示，年底前疫苗問世有可能，但大規模應用「只能說有希望」。他解釋說，「因為疫苗現在還不是成熟地能夠用的」，產能和接種所需要的人力資源還有一定過程，所以可能要分不同等級，風險比較高的更多地優先。

（央視）