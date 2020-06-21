【北京疫情】北京20日新增22宗本土確診　武漢兩醫院派醫療隊增援

北京新冠肺炎疫情反彈，6月20日（上周六），北京新增報告本地確診病例22宗、疑似病例3宗、無症狀感染者3宗。 自6月11日北京新發地批發市場爆發新一輪疫情以來，截至6月20日，北京已錄得227宗本土確診病例。

在北京西城區，餐飲業從業者排隊前往北展廣場核酸檢測點進行核酸檢測。（中新社）

在新增確診病例中，豐台區10宗、大興區8宗、海淀區3宗、通州區1宗。6月11日以來，豐台區報告本地病例數達到154宗，大興區達到44宗。兩個區總計報告病例接近200宗。

目前227宗本土確診病例均在院治療。尚在觀察的無症狀感染者18宗。

武漢派醫療隊增援 承擔核酸檢測工作

此外，6月20日，武漢的華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院、協和醫院派出醫療隊，出發馳援北京。目前，兩家醫院派出的醫療隊員將主要承擔核酸檢測任務，醫療隊攜帶了核酸檢測設備、藥品、防護用品等。

全國新增確診26宗

據國家衛健委通報，20日內地共新增確診病例26宗，其中境外輸入病例1宗（在福建），本土病例25宗（北京22宗，河北3宗）。

截至6月20日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例331宗（其中重症病例15宗），累計治癒出院病例78413宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例83378宗。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者6宗（境外輸入2宗）；當日轉為確診病例2宗（無境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者111宗（境外輸入58宗）。

（綜合報道）