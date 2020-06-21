中國加入《武器貿易條約》　特朗普去年宣布退出

6月20日，十三屆全國人大常委會第十九次會議表決通過全國人大常委會關於加入《武器貿易條約》的決定，標誌著中國加入條約進程基本完成國內法律程序。 有內地專家分析，中國此舉對維護國際軍控體系及維護國際和平與穩定具有積極、重要的意義。

中國國務委員兼外交部長王毅2019年9月在第74屆聯合國大會上宣布，中國已啟動加入《武器貿易條約》的國內法律程序。如今全國人大常委會通過加入該條約，標誌著已基本完成國內法律程序。

《武器貿易條約》宗旨在規範常規武器貿易，打擊非法轉讓，減緩武器泛濫引發的國際地區不穩定及人道主義問題。

中國國務委員兼外交部長王毅2019年9月在第74屆聯合國大會上宣布，中國已啟動加入《武器貿易條約》的國內法律程序。（資料圖片）

2019年9月宣布啟動加入

《中新社》報道形容，全國人大常委會通過加入這一條約的決定，是中國積極參與全球武器貿易治理、維護國際和地區和平穩定的重要舉措，體現中方支持多邊主義、維護現有國際軍控體系、踐行構建人類命運共同體理念的決心和誠意。

報道又指，作為從事正常軍品貿易的國家，中國一直秉持高度負責任態度，嚴格管理軍品出口，並已建立了完善的軍品出口管制政策法規體系，有關軍貿政策和管理措施完全達到甚至超出了《武器貿易條約》的要求。

2013年加入這一條約的美國，2019年4月由總統特朗普宣布退出，理由是對該條約有不同看法及國內政治等因素。（資料圖片）

「積極推動構建人類命運共同體的重要實踐」

2013年加入這一條約的美國，2019年4月由總統特朗普宣布退出，理由是對該條約有不同看法及國內政治等因素。

中國軍控與裁軍協會防擴散與戰略貿易管控主任、研究員吳金淮在內媒《澎湃新聞》刊文，稱當前國際格局經歷深刻複雜的變化，尤其是美國政府近年來頻頻「毀約退群」，推卸國際責任，嚴重衝擊以國際法為基礎的國際秩序。

吳金淮又指，中國入約對維護國際軍控體系，改善地區安全形勢具有重要意義；同時，能加強國際社會對常規武器非法貿易的打擊力度，改善地區安全局勢和緩解因武器氾濫引起的人道問題，並為維護國際和平與穩定做出積極貢獻，是積極推動構建人類命運共同體的重要實踐。